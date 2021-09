Zum Thema Bahnstreik:

Zum Bahnstreik, seinen Zielen und seiner Sinnhaftigkeit wird ja viel geschrieben. Ein Aspekt bleibt aber, soweit ich sehe, hartnäckig unrecherchiert und unreflektiert von Anfang an im Raum stehen: die Coronaprämie für Lokführer. Hm – Coronaprämien kennen wir und sie sind mehr als richtig, wenn auch nie den überobligatorischen Einsatz wirklich kompensierend, in Bereichen wie Krankenhäuser, medizinische Versorgung, sicher auch in Unternehmensbereichen oder auch Verwaltung, wo Corona zusätzlichen und dauerhaften Einsatz zur Bekämpfung der Pandemie gefordert hat und immer noch fordert.

Aber eine Coronaprämie für Lokführer? Ich überlege schon lange wofür, aber mir fällt nichts ein. Gar nichts. Ich denke, auch so ein Thema gehört in die Presse, um auch unter diesem Aspekt die Streiks der GDL zu bewerten. Insoweit würde ich mich freuen, wenn der „MM“ das Thema aufgreift. Das Streikrecht ist ein hohes Gut. Und deshalb ist es zu schade, um mit Füßen getreten zu werden.