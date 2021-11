Corona und die Folgen

Zum Thema Corona:

Ein Corona-Patient wird in Saalfeld mit einem Notarzt-Intensivmobil von den Thüringen Kliniken in ein Krankenhaus nach Hannover verlegt.

Ist das ein Druckfehler? Die Stadt Ludwigshafen spricht von Einschränkungen des öffentlichen Lebens, indem sowohl Ungeimpfte als auch Geimpfte/Genesene zusammen in geschlossenen Räumen sein können und dabei die Abstands- als auch die Maskenpflicht entfallen darf. Man fasst es nicht!

Ich bin Rentnerin und war 33 Jahre Lehrerin an der Waldorfschule, aus tiefster Überzeugung. Seit einiger Zeit bin ich (sehr schweren Herzens) nicht mehr Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft. Das heißt, ich sehe die Probleme in dieser Gemeinschaft. Meine ganze Familie ist sozusagen eine „anthroposophische Hochburg“, alle sind geimpft. Den Termin für meine dritte Impfung habe ich bereits. Wir sind alle von Corona genervt, aber eine solche Überschrift, auf Bildzeitungsniveau, hilft nicht, sondern polarisiert nur.

Die Meinung von Herrn Ministerpräsident Kretschmann, dass die Impfpflicht die Polarisierung der Gesellschaft verringert, bin ich nicht, dazu ist es zu spät. Die Regierung Merkel/Scholz hätte niemals eine Impfpflicht ausschließen dürfen. Es war daher falsch gewesen, zu denken, dass, wenn man auf eine Impfpflicht verzichtet, eine Spaltung der Gesellschaft verhindert wird. Diese Spaltung nimmt immer mehr zu bei den Geimpften gegenüber den Impfverweigerern, wenn wir täglich die schrecklichen Bilder und Berichte aus den Intensivstationen der Krankenhäuser gezeigt bekommen.

Dieser Riss geht längst durch Familien, Kollegen am Arbeitsplatz und Freunden. Wenn hier die Stimmung noch mehr umschlägt, steuern wir auf eine Dauerpolarisierung wie in den USA zu.

Die Verkehrsbetriebe, Firmen und Gastronomie sehen Probleme bei der Kontrolle der Kunden, ob diese die 2G-Voraussetzungen erfüllen. Warum nicht Kontrolle mittels Skipass? Die Skifahrer kennen dies: Beim Skipass-Kauf wird an der Kasse das Passbild nebst Zugangsdaten auf den Skipass geladen. Das dauert ohne bezahlen maximal eine Minute. Am Drehkreuz wird der Pass ans Lesegerät gehalten und so die Zugangsberechtigung abgefragt. Gleichzeitig erscheint das Passbild auf dem Monitor des Kontrolleurs, um festzustellen, dass der Skifahrer auch der Eigentümer des Passes ist.

Es müsste doch machbar sein, dass Bürgerdienste und Apotheken die Corona-Zertifikate auf einem Zugangspass speichern, mit dem man bei den Verkehrsbetrieben und Gastronomie den Zugang erhalten könnte. Wie gesagt, diese Technik gibt es bereits in allen Skigebieten weltweit. Man müsste nur die Drehkreuze nebst Lesegeräten vorsehen.

Kürzlich habe ich den so beworbenen „Hightech“-Personalausweis mit Chip für Bild, Fingerabdrücke und so weiter erhalten. Spontan wollte ich mir auch meine Corona-Impfungen speichern lassen. Auskunft des Gesundheitsamtes und der Bürgerdienste: „Das ist nicht vorgesehen“. Das ist Deutschland im Zeitalter des Internets!

Für die 2G+-Regel auf den Weihnachtsmärkten, die wohl auch auf anderen Märkten gilt, habe ich absolut kein Verständnis. Aus meiner Sicht ist die 2G+-Regel Wasser auf die Mühlen der Impfskeptiker und Impfgegner. Warum soll man sich noch impfen lassen, wenn man dann doch nicht um Tests herumkommt, sollten die Impfungen eventuell nichts bringen?

Selbst wenn man argumentiert, dass auch Geimpfte Viren verbreiten können, was wohl unbestritten ist, fragt ich mich, was die Verantwortlichen so sicher macht, dass gerade Schüler bis 17 Jahren, ob geimpft oder nicht geimpft ohne Test (Regel in Schwetzingen), keine Viren verbreiten. Diese Unlogik will sich mir leider nicht erschließen, zumal es mir doch sehr ungerecht erscheint, dass Schüler ohne Testnachweis auf den Weihnachtsmarkt dürfen, während dies ihren nahezu gleichaltrigen Mitmenschen sowohl geimpfte als auch ungeimpfte verwehrt wird.

Obwohl vollständig geimpft, werde ich Weihnachtsmärkten mit 2G+-Regel fern bleiben, solang dort ungeimpfte und ungetestete Jugendliche ebenfalls Zutritt haben.

Ich bin jetzt wirklich erschüttert über diesen nicht zu fassenden Dilettantismus unserer Politiker, nachdem die Inzidenzwerte steigen und steigen und die Bevölkerung – besonders die Kinder – ins Unglück stürzen. Von Schulschließungen ist die Rede, weil wieder geschlafen wurde – auf Kosten von Menschenleben, Entwicklung von Kindern oder Krankenhauspersonal, das sich kaputt arbeitet.

Seuche ausgerottet

Fassungslos bin ich über so Vieles: In Köln wird Karneval mit tausenden Leuten ohne Schutzmaßnahmen eröffnet. Die Bürgermeisterin sagt dazu „Brauchtum“! Über die Impfpflicht wird geredet, wie lange schon. Ja wo bleibt sie denn, die Impfpflicht für alle? Wurde totgeredet. Die Pockenimpfung war Pflicht, wer nicht kam, wurde geholt. Habe ich miterlebt als kleines Mädchen. Die Seuche wurde dadurch ausgerottet. Masernimpfung ist Pflicht, doch nicht zum Spaß! Die Impfgegner ziehen zu Felde und wissen dabei oft gar nicht, was sie da sagen; stecken wer weiß wie viele Menschen an. Was ist hier los?

Tyrannen dürfen wüten, Menschen die alle Auflagen und Impfungen erfüllen, sind ratlos und sehr wütend – so wie ich. Wäre doch gelacht, wenn man eine Gesellschaft durch unfähige Politiker nicht kaputt kriegt. Die Kinder haben doch weiß Gott nun genug durchgemacht. Der Staat scheint nicht in der Lage zu sein, seine Kinder zu schützen.

Als Besucher einer Veranstaltung, eines Ladens oder Lokals muss ich einen Impfnachweis vorlegen. Das Gleiche sollte auch für die Mitarbeiter der jeweiligen Stätte gelten, nur so gibt die Regelung einen Sinn.

Ein häufiger Einwand gegen die Regel ist, dass mit der 2G-Regel die Nichtgeimpften ausgegrenzt werden. Das ist der falsche Standpunkt. Mit der Ablehnung der Impfung haben sich diese Menschen selbst ausgegrenzt.