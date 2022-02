Corona – das große Thema

Zum Thema Corona:

Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland der letzten etwa 50 Jahre ist eine Geschichte der Emanzipation des Individuums, eine Geschichte der Befreiung des Bürgers von der Vormundschaft des Staates. Ob Volksentscheide oder erweiterte Mitspracherechte des Bürgers bei öffentlichen Angelegenheiten, all diese Möglichkeiten wurden errungen im Glauben, dass die Vernunft und der gute Wille den Bürger das Richtige wollen und tun lassen würden. Aber so wie Viren mutieren, mutierte der Staatsbürger zum „Berechtigungssubjekt mit scheinbar natürlichem Rechtsanspruch“, wie es der Soziologe Andreas Reckwitz formulierte.

Der Staatsbürger ist heute in erster Linie Konsumbürger mit beschränkter Haftung, der sich selbstverwirklicht und der Staat, dem er bestenfalls gleichgültig gegenübersteht, wird auf ein Dienstleistungsunternehmen reduziert. Ein Dienstleistungsunternehmen, das die egoistischen Wünsche des Konsumbürgers jederzeit umgehend zu erfüllen hat. Bei Zuwiderhandlung, das heißt, wenn seitens des Staates in besonderen Zeiten der Wunsch nach temporärer Verzichtbereitschaft erhoben wird, wittert der Konsumbürger sofort die Gefahr einer „Einschränkung unveräußerlicher Grundrechte“. Der demokratische Freiheitsbegriff verkommt so zur leeren Worthülse.

An Mehrheitsbeschlüsse halten

Ein demokratisch verfasstes Staatswesen kann jedoch nur funktionieren, wenn sich alle an Mehrheitsbeschlüsse und allgemeingültige Regeln halten und Maßnahmen, die vernünftigerweise nicht abzulehnen sind, mittragen. Denn die Rechte des Einzelnen gegenüber der Allgemeinheit beruhen auf seinen Pflichten gegenüber der Allgemeinheit. So wie im Umkehrschluss die Rechte der Allgemeinheit gegenüber dem Einzelnen auf deren Pflichten dem Einzelnen gegenüber beruhen. Allerdings wird heutzutage schon von vielen die Straßenverkehrsordnung als Einschränkung persönlicher Freiheitsrechte angesehen.

Die große Herausforderung unseres Jahrhunderts, der Versuch die Folgen des Klimawandels im globalen Rahmen auf ein erträgliches Maß zu begrenzen, abzumildern, wird von uns allen wesentlich mehr verlangen als Impfungen und Kontaktbeschränkungen, wollen wir weltweites Chaos und zukünftige Kriege um Wasser und Land vermeiden. Die Vorstellung nach Corona wieder so leben zu können wie zuvor mag noch angehen, beim Klimawandel wird es ein Zurück zum Status quo ante nicht geben. Und eine Einstellung „Schrubb mir den Pelz, aber mach mich nicht nass“, ist hier wenig hilfreich.

Vorab um Missverständnisse auszuräumen: Ich halte die Impfung mit einem mRNA-Impfstoff für absolut sicher und wirksam und wichtig. Trotzdem halte ich die Impfpflicht für falsch; sowohl die einrichtungsbezogene und noch viel mehr die allgemeine Impfpflicht. Was wir stattdessen brauchen, ist eine FFP2-Maskenpflicht für alle Mitarbeiter und Besucher, und zwar gute FFP2-Masken aus deutscher Produktion.

Was die Impfpflicht nämlich nicht schafft, ist eine Infektionsfreiheit der Beschäftigten. Der Impfstoff, der verpflichtend verimpft werden soll, ist nämlich gegen die Omikron-Variante wenig wirksam. Wie man dem „MM“-Artikel vom 7. Februar „Omikron herrscht vor“ entnehmen kann, hat die Omikron-Variante die Varianten Alpha und Delta zu 100 Prozent verdrängt. Es gibt die ursprünglichen gefährlicheren Alpha- beziehungsweise Deltavarianten also nicht mehr. Demzufolge sind die geimpften Mitarbeiter nicht ungefährlicher gegenüber den Bewohnern in besagten Einrichtungen im Vergleich zu Ungeimpften. Der Unterschied zwischen Ungeimpften und Geimpften liegt einzig darin, dass die Geimpften weniger starke Symptome aufweisen als die Ungeimpften. Wenn es also eine sinnvolle Impfpflicht geben kann, dann höchstens für die Bewohner und Patienten der Einrichtungen, Gemeinschaftsunterkünfte und Krankenhäuser, damit die gefährdetsten Personen selbst geschützt sind.

Hinzu kommt, dass ungeimpfte Mitarbeiter gekündigt werden. Sie werden fehlen. Aber dadurch erhalten sie 60 Prozent vom Arbeitslohn bei 100 Prozent Freizeit. Neid! Vielen wird das vielleicht sogar gut tun, standen sie doch eh schon vor dem Burnout. Trotzdem werden sie dagegen klagen, und ich befürchte, dass nach einigen Jahren, die Gerichte, bei einer Impfpflicht gegen Viren, die es gar nicht mehr gibt (Alpha+Delta), auf Wiedereinstellung mit Lohnnachzahlung urteilen. Wer also gerne einige Jahre voll bezahlte Freizeit haben möchte, hat gute Chancen, wenn er sich nicht impfen und dann kündigen und später wieder einstellen lässt.

Impfungen ab September

Hinzu kommt der Zeitpunkt der Impfpflicht. Zu Beginn des Frühlings wird die Zahl der Covid-Erkrankten, wie schon in den letzten zwei Jahren, runtergehen. Das wissen wir heute schon. Wenn es überhaupt Sinn macht, dann sollten Impfungen und Boosterungen (am besten mit einem Omikron spezifischen Impfstoff) Ende September bis Ende Oktober erfolgen. Die Antikörperimpftiter der im März Geimpften sind bis zum Herbst nämlich bei vielen wieder deutlich abgesunken.

Worin ich dem Kommentator Steffen Mack aber vor allem wiedersprechen möchte, ist das hochstilisieren der Diskussion in Gewinner und Verlierer. Das Triumphgeschrei von Corona-Leugnern müssen wir aushalten, wenn am Ende eines demokratischen Prozesses herauskommt, dass die Impfung zwar gut bleibt, aber die Impfpflicht keine Herdenimunität bewirkt, vielleicht aber Familien zerstört, Pflegekräfte in Armut stürzt und am Ende möglicherweise sogar von den Gerichten kassiert wird.

Fazit 1.) Lassen Sie sich impfen, aber nur um sich selbst zu schützen, denn Covid und das Long-Covid-Syndrom gibt es wirklich und der Krankheitsverlauf nach einer Impfung ist immer milder.

Fazit 2.) Tragen Sie Masken, sobald viele Menschen auf wenig Raum zusammenkommen. Nur die guten Masken schützen Sie selbst und die Anderen.

Markus Söder steht in seltsamer Übereinstimmung mir Sarah Wagenknecht, dem Populismus zu huldigen: Beide begründen ihre Haltung gegenüber der Impfpflicht mit dem Argument, dass diese zur Beendigung der Omikron-Welle nichts beiträgt. Beide sind offensichtlich nicht in der Lage, der seriösen Wissenschaft zu folgen – oder wollen aus Kalkül nicht.

Diese Argumentation, dass die Impfpflicht zur Beendigung der Omikron-Welle nichts nützt, ist eine Finte, denn das war schon lange klar: Sie dient der Abwehr der 2022er Herbstwelle, die wieder kommen wird. Und diese kann sehr wahrscheinlich wieder gefährlicher werden, als Omikron.

Omikron ersetzt außerdem nicht eine Impfung, denn es immunisiert kaum gegen die anderen Virusvarianten.