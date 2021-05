Corona bleibt das Thema

Zum Thema Corona:

AdUnit urban-intext1

Eine sehr kleine Notiz im „MM“ am 20. April mit der Überschrift: Corona nicht ausrottbar? Nach Ansicht des Präsidenten des Robert Koch-Institutes, Lothar Wieler, müssen wir uns auf ein dauerhaftes Leben mit Corona einstellen. „Ein Virus, das eine Menge Tierarten infizieren kann, das lässt sich nicht ausrotten.“ Generell müsse man Tierhaltung und Tierhandel in den Griff kriegen!

Warum wird dann weltweit so wenig getan, um genau diese Übertragungswege zu vermeiden und genauer zu erforschen? Hier wäre aus meiner Sicht analog zur Bekämpfung des Klimawandels eine weltweite Konferenz zur Vermeidung der Übertragungswege dieses Virus erforderlich. Es müssten weltweit entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung der Übertragung von Corona beschlossen werden. Warum geschieht das nicht? Warum ist eine solche wichtige Feststellung nur eine Notiz am Rande? Warum werden darüber hinaus nicht sehr viel mehr Mittel in die Entwicklung von wirksamen Medikamenten gesteckt, welche schwere Krankheitsverläufe vermeiden und so Menschen schützen und Intensivstationen entlasten würden? Die derzeitige Strategie ist auf jeden Fall nicht wirkungsvoll genug und alles andere als nachhaltig.

Freitag, 11.33 Uhr an der Rheinaugrundschule. Gerade kam die Nachricht, vorbei, Ende, aus, Schule geschlossen. Tristesse, Trauer, Stille und betretene Mienen in den Klassenzimmern. Alles gegeben, gekämpft, in den letzten Wochen aufgeopfert, bis es eigentlich kein Unterricht mehr war. Maske, Abstand, testen, Pläne über Pläne, kein Toben und Spielen, keine Pausen, kein gemeinsames Frühstück und keine Geburtstagslieder. Und am Ende doch verloren. Eigentlich hat man es gewusst, trotzdem trifft es alle hart. Tränen und Enttäuschung, ein bisschen wie bei einem verlorenen Finale im Fußball. Na ja, nur fast, denn die spielen ja weiter. Man muss Prioritäten setzen. Abpfiff.

AdUnit urban-intext2

Nun gilt also bundesweit die Notbremse gegen das Corona-Virus. Die Inzidenzen der einzelnen Bundesländer steigen trotz des schon seit November andauernden Lockdown. Nun soll es die Notbremse richten. Wie lange soll das noch so weiter gehen? Die Temperaturen steigen, das Wetter wird besser und trotzdem bleibt alles geschlossen. Maskenpflicht überall, auch im Freien. Es ist auch bewiesen, dass an der Luft die Ansteckung gegen Null tendiert.

Fällt unserer Regierung nichts mehr ein außer weiterhin Lockdown? Und das seit über sechs Monaten. Da kann man nur noch Kopf schütteln und auch darauf hoffen, dass es mit dem Impfen nun schneller vorangeht und wir bald eine Herdenimmunität erreichen. Lange lässt es sich nicht mehr durchhalten.

AdUnit urban-intext3