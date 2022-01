Corona als Thema

Zu Corona:

Teststäbchen stehen im Labor CBT in Bonn zur Auswertung mit einem Corona PCR Test in einer Halterung.

In der letzten Woche ist Corona bald in jeder Schule und jedem Kindergarten angekommen. Täglich erreichten die Eltern neue Informationen über positive Fälle. Es macht sich das hilflose Gefühl breit, eine Infektion aller Kinder sei nur noch eine Frage von Tagen. Wer nun Kinder unter fünf Jahren hat, ist in einer besonders misslichen Lage. Trotz millionenfacher Impfungen von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren ist der Impfstoff aufgrund noch laufender Studien für die Altersgruppe unter fünf Jahren noch nicht zugelassen.

Eltern, die trotzdem impfen wollen, da Sie eine Infektion mit potenziellen Langzeitschäden schwerwiegender einschätzen als eine Impfung, werden bei den Mannheimern Kinderärzten abgewiesen. Dabei ist es weder unüblich noch illegal nach ärztlicher Einschätzung auch Impfungen bei Kindern im „off label“, also ohne Zulassung für die Altersgruppe durchzuführen. Gerade auch wenn bereits viele Studien abgeschlossen sind und laufende Studien keine Auffälligkeiten zeigen.

Sehr wenige Kinderärzte helfen hier weiter – dafür umso engagierter. So mussten wir 310 Kilometern in den Schwarzwald fahren, um unsere vierjährige Tochter impfen zu lassen. Dass das beschauliche Urlaubsörtchen bei über 500 Impfungen fast überquillt mit Familien mit kleinen Kindern, ist schon skurril. Bei den Gesprächen mit anderen Familien stellt sich heraus – viele haben teils noch längere Anfahrten hinter sich.

Wer nun über Verantwortung und Verantwortungslosigkeit diskutieren will, wird schnell merken, wie schwer es hier ist, richtig oder falsch zu definieren. Gerade bei der aktuellen Pandemie ist es schwer, in die Zukunft zu schauen. Unstrittig für mich bleibt, dass alle Erwachsenen und insbesondere Eltern in erster Linie durch Ihre eigene Impfung Kinder schützen und für selbige auch erhalten bleiben! Darüber hinaus wäre eine Impfung in Mannheim wesentlich klimafreundlicher gewesen.

Wie sehr die Spaltung innerhalb unserer Gesellschaft voranschreitet, zeigt sich in den Kommentaren der beiden Leserbriefschreiber Martin Schmid und Peter Krebs, die in meinen Augen schon den Tatbestand der Menschenverachtung widerspiegelt. Da wird auf Mitverursachungsprinzip, auf Selbstbeteiligung der Behandlungskosten, über eine schriftliche Erklärung – auf eine Hospitalisierung im Falle einer Corona-Erkrankung zu verzichten – gepocht, und das alles wegen der Impfverweigerer oder sogenannter Querdenker. Ich nenne sie Impfskeptiker.

Für Risiko selbst verantwortlich

Die Freiheitsrechte werden den Geboosterten entzogen! Und das alles wegen den Impfunwilligen. Wenn dem so sei, dann frage ich die beiden Herren Schmid und Krebs: Würden sie auch einem Alkoholiker, einem Übergewichtigen, einem Raucher, einem Drogensüchtigen, einen HIV-Infizierten, einem Motorradfahrer, einem Extremsportler (Boxer, Bergsteiger, Fallschirmspringer uvm.) ebenso die Aufnahme auf einer Intensivstation verweigern, oder sie an den Behandlungskosten beteiligen? Sind sie doch selbst verantwortlich, für das Risiko, das sie eingehen.

Und zum Schluss hätte ich noch einen Tipp für beide Herren. Wenn sie in Zukunft die Straße überqueren, immer schön darauf achten, dass die Ampel grün zeigt. Sollten sie nämlich die Straßenseite bei rot überqueren und dabei verunglücken, könnte sich die Solidargemeinschaft eventuell gezwungen sehen, sich an ihren Behandlungskosten auf der Intensivstation nicht zu beteiligen!

Mein erster, aber wahrscheinlich nicht letzter Leserbrief zum Thema, warum es in Schriesheim und Ladenburg zunächst keine weiteren Menschenketten geben wird. Die Vorgabe des Kreises, eine mögliche Kontaktverfolgung per Papierliste oder App von den Verantwortlichen der Menschenkette zu fordern, erstaunt mich doch etwas – wer erfasst im Gegenzug von den „Spaziergängern“ die Daten für eine mögliche Kontaktverfolgung? Wo ist eine Infizierung wahrscheinlicher, bei der FFP2-Masken tragenden Menschenkette oder bei den keine maskentragenden „Spaziergängern“? Für mich irgendwie verkehrte Welt!

Es ist grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, wenn es zu Gegendemonstrationen kommt. Diese natürlich angemeldet und friedlich. Die Gefahr dabei sehe ich jedoch, wenn beide Gruppen aneinander geraten, dass es zu Ausschreitungen und Gewalttaten kommt. Besonders, da sich rechtsradikale Gruppen gerne diesen sogenannten Spaziergängen anschließen. Einsicht bei den Kritikern und Leugnern wird damit sowieso nicht erreicht. Für die Polizei, die sowieso schon überlastet ist, bedeutet es zusätzliche Mehrarbeit.

Glücklicherweise hält sich der Großteil der Bevölkerung an die geltenden Regeln und Maßnahmen. Jetzt noch ein Aufruf an Alle, die sicher wissen, wie wir das Virus stoppen und aus der Pandemie kommen können: Bitte melden!

Von Beruf bin ich Krankenschwester bei einer kirchlichen Sozialstation im Rhein-Neckar Kreis, bin 57 Jahre alt und seit 35 Jahren im Beruf. Die Bundesregierung hat mit dem Gesetz zur Impfpflicht im Gesundheitsbereich für sehr viel Unruhe gesorgt. Einige Menschen lehnen weiterhin die Impfung ab. Dies wird weitreichende Konsequenzen für die Allgemeinheit haben, die bisher von der Politik ausgeblendet werden.

Im sozialen Umfeld höre ich oft, dass man diese Entscheidung befürwortet und im Krankheitsfall eine ungeimpfte Pflegekraft unerwünscht ist. Fakt ist, dass es genügend Impfablehner gibt in der Pflege und die werden auf die Straße gesetzt, kriminalisiert und gegängelt. Und sie werden in der Krankenversorgung fehlen.

Babyboomer bald selbst Rentner

In Zukunft wird mancher Verfechter der Impfpflicht froh sein, wenn ihm jemand den Popo abputzt, denn es wird kaum noch jemand vorhanden sein. Dann hat die Politik einige gravierende Fehler gemacht. In der Coronahochphase wurden Maßnahmen wie der Lockdown verordnet, um uns vor Überfrachtung zu schützen. Fakt ist, dass eine Berufsflucht ausgelöst wurde. Und völlig ausgeblendet wird die demografische Komponente. Unsere Patienten sind alt und deren Bedürfnisse interessieren niemand. Und die Babyboomer kommen bald selbst in das Rentenalter.

Dann wird es kritisch, denn wir stemmen das Gesundheitswesen. Und da wir weniger Personal sind, wird abgeschottet und selektiert. Unsere Bundesregierung fährt das Gesundheitswesen komplett an die Wand, wenn nicht endlich Reformen stattfinden. Kann man nur hoffen, dass Herr Scholz und Herr Lauterbach endlich aus dem Winterschlaf aufwachen. Das Gesetz ist der absolute Unsinn und sollte abgeschafft werden.

Chaos. Gefühlt unzählige Male wurde dieses Totschlagwort in den Kommentaren des „MM“ während der Coronajahre, zuletzt am 20. Januar verwendet. „Chaos statt Führung“, das stimmt einfach nicht. Die Kommentatoren wissen nicht, was sie damit anrichten: Sie lassen den Leser glauben, dass die Politiker (einschließlich Regierung) versagen und dass damit auch die Demokratie nicht viel bringt. Verdrossenheit und Abkehr werden bestärkt.

Dabei geht es doch (nach wie vor) um parlamentarisches Ringen, um Wettbewerb der Meinungen für den besten Weg aus der Pandemie. Das demokratische Verfahren (zum Beispiel um die heikle Impfpflicht) als Chaos abzutun und damit die junge Regierung schon in den ersten Wochen abzuurteilen, kann ich selbst als CDU-Anhänger nicht gutheißen.

Die neue Regierung soll die Chance erhalten, ihren Findungsprozess fortzuführen. Alle Entscheidungen müssen ohnehin vor Parlament und Gericht standhalten. Angemessen wäre eine Formulierung wie „Uneinigkeit/Flügelstreit/Hinhaltetaktik statt Führung“. Damit träfe eine substanzielle (nicht reißerische) Beschreibung die gegenwärtige Lage besser.