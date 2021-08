Chance nicht genutzt

Zum Thema Zuschauer im Carl-Benz-Stadion:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nicht die verdiente Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg macht mich wütend, sondern das Chaos im Stadion. Kaum ein Fan hat sich an den Abstand oder die Maskenpflicht gehalten. Am Eingang wurde man entweder gar nicht oder nur unzureichend kontrolliert. Viele haben irgendeinen Barcode vorgezeigt, andere alte Tests. Hier hat der Verein versagt und ich erwarte von der Stadt Mannheim und dem Gesundheitsamt, dass man reagiert und keine weitere Zuschauer zulassen werden.

Man muss die Waldhof-Bosse dafür bestrafen, was dort los war. Ich bin seit drei Jahrzehnten Fan, aber ich kann und will nicht akzeptieren, wenn man eine Chance erhält und statt diese zu nutzen und die Vorgaben umzusetzen, einfach so macht, als habe es diese Pandemie nie gegeben. Herrn Kompp hat man auf dem VIP-Turm auch nur ohne Maske gesehen, unter das normale Volk traut sich der Geschäftsführer schon lange nicht mehr. Sonst hätte er das Chaos am Einlass, an den Toiletten, welche weiterhin unterirdisch sind, und an den Buden selbst gesehen und vielleicht auch reagiert.