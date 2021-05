Buga keine Freikarte

Zum Kommentar „Mehr als nur grün“ vom 19. April:

AdUnit urban-intext1

In Zeiten von Klimawandel sind gießintensive „blühende Landschaften“ auf Spinelli eigentlich untragbar – wie auch für die gesamte Bundesgartenschau 2023. Ich finde es doch merkwürdig, wenn das Grundwasser für das Buga Spinelli-Areal aus der Feudenheimer Au gezogen werden soll, mit drei extra gebohrten Brunnen. Warum wird das Grundwasser nicht „oben“ auf dem Spinelli-Gelände gezogen? Stimmt was mit dem Wasser dort nicht?

Was heißt das für die Menschen, die dort wohnen werden? Was bedeutet das für die Kleingartenanlage Sellweiden? Nach wie vor bin ich irritiert über die Idee, einen Teich in der Feudenheimer Au anzulegen, auch dieser muss mit Wasser gespeist werden, und vor allem ist so ein Gewässer ein „Schnakenloch“. Weiterhin gebe ich zu bedenken, dass es in der Feudenheimer Au in der Regel vier bis sechs Grad kühler ist, als oben „Am Aubuckel“. Man sollte im Sommer mal mit dem Fahrrad von der Neustadter Straße durch die Au fahren – da merkt man das am besten – auch die Feuchtigkeit, die da herrscht.

Ökologisch ist angesagt

Jeder redet vom Frischlufteinzugsgebiet für die Innenstadt – aber wenn auf Spinelli alles zugebaut wird, bleibt da nicht mehr viel Luft für die Innenstadt. Wohnbebauung, U-Halle – mit entsprechenden Parkplätzen und Gewerbegebiet: Jegliche Eingriffe in der Feudenheimer Au sind daher indiskutabel! Und was soll eine Seilbahn für sechs Monate? Langfristig? Nachhaltig? Ökologisch ist angesagt – nicht Steuerverschwendung. Eine Seilbahn, die bleibt, ist super – aber wir haben ja die Straßenbahn, die uns ebenerdig durch die Stadt bringt!

AdUnit urban-intext2

Kann es noch einen Ausstieg aus der Buga 2023 geben? Oder wurden Verträge geschlossen, die viel Steuergeld gekostet haben – und daher nicht mehr rückgängig gemacht werden können? Eine Bewerbung zur Buga ist keine Freikarte – es kostet!

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/2Sr3r7V

AdUnit urban-intext3