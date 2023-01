Bürger unterscheiden

Zum Thema Rente:

Im Moment flammt wieder die Diskussion um die Rente auf. Vorab möchte ich gleich mit dem Irrglauben aufräumen, dass eine Einbeziehung von Beamten und Selbstständigen an der Finanzierung des Rentensystems etwas ändern würde. Sicherlich würden die Einnahmen steigen, die Ausgaben wären aber erheblich höher, wenn man schaut, wann Beamte in den Ruhestand gehen. Dies würde die Rentenversicherung eher belasten als entlasten.

Dieses Thema ist eher ein Wahlkampfthema, um Stimmen einzufangen. Aber die Wähler sind ja nicht dumm. Vielmehr sollte man endlich aufhören, dem Bürger vorzuschreiben, wann er in Rente geht. Es sollte ein festgelegtes System geben, ab dem man die volle Rente bekommt. Wenn dann einer früher in Rente gehen will mit Abschlägen, ist dies dann seine persönliche Entscheidung. Ebenso wenn er länger arbeiten will und dadurch seine Rente erhöht. Es wird immer von Demokratie gesprochen, aber gelebt wird sie immer weniger.