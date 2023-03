Brutaler Mord

Zum Kommentar „Mehr als Beileidsrituale“ vom 27. Januar:

Alle Achtung! Da hat sich Ihre Redaktion ja mal was getraut und den Kommentar von Matthias Iken veröffentlicht! Das Foto auf der gleichen Seite erfasst sehr ehrlich politische Menschen (auch diese, die für unsere Sicherheit zuständig sein sollen) und man weiß schon ziemlich genau, was jetzt wieder reflexartig heruntergebetet wird: Einzelfall, kein islamistischer Hintergrund, und dann: wahrscheinlich psychisch gestört! Wahrscheinlich so, wie in den anderen, erst kürzlich begangenen Mordfällen. Ich sehe hier vor allem Menschen, die völlig grundlos über andere, die ihnen weder etwas getan haben, noch überhaupt mit so einem brutalen Angriff rechnen konnten, herfallen und sie töten.

Und handelt es sich nicht um einen brutalen und heimtückischen Mord, aus welchen Motiven auch immer. Und ändern Motive auch nur das Geringste an der Tat? Es sieht aber leider nicht so aus, als könne unsere Politik künftig derartige Taten verhindern, im Gegenteil.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3je3otZ