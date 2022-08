Zum Interview mit Winfried Hermann „Wir sind zu sehr verfangen in Kriegslogik“ vom 30. Juli:

Wir alle sind Pazifisten. Niemand in Deutschland sehnt sich nach Krieg. Denn „Krieg ist ein Akt der Gewalt, um den Gegner zu Erfüllung unserer Wünsche zu zwingen.“ Man lese bitte Günter Grass. „Brüder wir leben im Ei.“ Für heute interpretiert sich das so: Brüder, wir lassen uns wegen unserer pazifistischen Gesinnung ehren. Wir sind stolz auf uns. Niemals haben wir unsere Gesinnung und Meinung geändert.

Wir sind uns treu geblieben. Wir sind Gutmenschen, essen kein Fleisch, leben vegan, fahren Rad, besitzen kein Auto, sind sozial engagiert, kümmern uns um Integration, gießen bei dieser Hitze die Bäume am Straßenrand – nur, was ist, wenn außerhalb unserer Eierschale jemand Hunger verspürt und uns in die Pfanne hauen will? Was machen dann wir Brüder im Ei, Herr Verkehrsminister Hermann?

