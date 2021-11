Zum Leserbrief „Waldwirtschaft aktiv betreiben“ vom 13. November:

Mit Verwunderung habe ich den Leserbrief von Herrn Benno Blessenohl über die aktive Waldwirtschaft gelesen. Herr Blessenohl äußert sich darin über die Forderung des Speyerer Forstwirtes Herrn Ziesling, den Wald auch sich selbst zu überlassen.

Laut Herrn Blessenohl würde Totholz zwar CO2 binden, aber kein weiteres CO2 mehr aufnehmen. Das ist korrekt. Aber die Aussage, Totholz würde nachwachsendem Holz den Platz wegnehmen, macht einen Naturkenner einfach nur fassungslos. Totholz ist bekanntlich ein Lebensraum für viele Arten. Es speichert kostbares Wasser, liefert Nährstoffe und Schatten für nachwachsende Bäume und es ist ein CO2-Speicher über viele Jahrzehnte hinweg.

Hingegen kann man die Behauptung, ein Wirtschaftswald (genauer eine Baumplantage) würde mehr CO2 speichern als ein natürlich gewachsener Urwald, getrost in das Reich der Märchen verbannen. Totholz in einem natürlichen Wald braucht Jahrzehnte, bis das CO2 freigesetzt wird. Aus einem Wirtschaftswald hingegen werden Bäume entnommen und zum großen Teil verheizt. Das gebundene CO2 wird unmittelbar bei der Verbrennung in die Atmosphäre freigesetzt. Bis dieses von einem nachwachsendem Baum wieder vollkommen gebunden ist, dauert es viele Jahrzehnte. Man erhält so ein großes Defizit an gebundenem Kohlenstoff und dadurch eine Erhöhung des CO2-Gehalts in der Atmosphäre. Außerdem werden in einem Naturwald die Bäume viel älter als in einem Wirtschaftswald, wodurch sie viel größer werden und somit auch mehr CO2 binden.

Fazit: Herr Ziesling hat vollkommen recht. Wir brauchen mehr natürliche Wälder. Natürliche Wälder sind eine große Hilfe und dringend nötig für Natur- und Klimaschutz.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3oY1xs7