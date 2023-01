Blick auch nach Mannheim

Zum Artikel „ BASF schafft Wohnraum für Monteure“ vom 19. Dezember:

Dass sich die BASF um die in dem Artikel beschriebenen Probleme mit im Stadtteil einquartierten Arbeitern auf Zeit insbesondere in den Stadtteilen Oppau und Friesenheim kümmert, ist lobenswert und nicht mehr als recht. Von BASF-Unterkünften mit zwei Betten pro Schlafzimmer, Wohnküche, Bad und Freizeiträumen ist die Rede. Laut diesem Artikel müssen sich auch Fremdfirmen schriftlich verpflichten, ihre Arbeiter „menschenwürdig“ unterzubringen. Das klingt gut – nur, sieht die Realität auch in den Unterkünften von Fremdfirmen der BASF so aus?

Einige Monteure dieser Kontraktoren werden auch in Mannheim untergebracht. Gilt dort das neue Verantwortungsbewusstsein auch? Im Stadtteil Neckarau befindet sich so eine Billig-Pension für Fremdarbeiter der BASF, da ist von diesen Mindeststandards nicht viel zu bemerken. Die Monteure sind in Vier-bis-Fünf-Bett-Zimmern mit Gemeinschaftsduschen und einer Toilette auf dem Gang untergebracht. Der Aufenthaltsraum ist eine ehemalige Kneipe, die einzige Küche wird von allen Bewohnern der Unterkunft genutzt. Im winzigen Hinterhof steht eine wackelige Sitzgruppe mit einem riesigen versifften Sonnenschirm, wo die Gäste sich zwischen Sperrmüll und großen Mülltonnen im Freien aufhalten, rauchen und sich betrinken können.

Mehr zum Thema Leserbrief Kitaplatz einklagen Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Franklin Warum das Kulturhaus Mannheim-Käfertal aus Franklin wegzieht Mehr erfahren BASF Wolke von Kieselsäure ausgetreten – BASF gibt Entwarnung Mehr erfahren

Zwar ist diese Pension nicht illegal und es sind auch nicht nur BASF-Monteure untergebracht, aber die Probleme sind dieselben wie in Ludwigshafen. Auch hier viele Beschwerden von Anwohnern wegen Lärm, Alkoholkonsum und Vermüllung, die in diesem Fall niemanden zu interessieren scheinen. Es wäre doch schön, wenn das neue Verantwortungsbewusstsein der BASF sich auch auf benachbarte Orte erstrecken würde und von ihren Fremdfirmen beanspruchte Beherbergungsbetriebe in der näheren Umgebung ebenfalls in die Pflicht genommen würden, die Monteure so unterzubringen, dass sie ohne permanente Konfrontation mit den Anwohnern „menschenwürdig“ wohnen.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3Q7Xvdz