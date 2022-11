Ich habe eine Frage an alle, die das hier lesen: Was macht Ihr zu Hause mit Eurem Müll? Schmeißt Ihr Eure benutzten Masken, Kaffeebecher Weinflaschen auf den Boden in Eurer Wohnung? Nein, bestimmt nicht! Oder tretet Ihr Eure Zigaretten auf dem Teppich aus und lasst sie auf dem Boden liegen? Unvorstellbar! Warum ist dann unser gemeinsames Wohnzimmer – die Mannheimer Innenstadt – so schmutzig? Obwohl die Müllabfuhr Ihr Bestes tut!

Wer sind die Leute, die alles, was sie nicht mehr brauchen, auf den Boden werfen? Warum müssen wir mit unserem Steuergeld für die bezahlen, die unser gemeinsames Eigentum nicht achten? Lasst uns zusammen halten gegen die, die Regeln nicht einhalten – und mutig genug, es Ihnen zu sagen. Bleibt sauber.