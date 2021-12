Bitte die Mottenkiste zulassen

Zum Leserbrief „Thema Klima polarisiert“ vom 24. November:

Herr Bleckmann holt in seinem Leserbrief mal wieder die Atomkraftwerke aus der Mottenkiste und meint, dass sie keine Klimakillergase abgeben. Das kann man so nicht stehenlassen. Atomkraftwerke bestehen zum größten Teil aus Beton. Bei dessen Herstellung fällt in der Summe pro Tonne eine Tonne CO2 an.

Ich hab jetzt selbst noch kein Kernkraftwerk gewogen, aber wenn man zum Beispiel vorm AKW Biblis steht, kann man sich schon vorstellen, dass da eine Menge zusammenkommt. Laut einem ganzheitlichen Vergleich der Ruhr-Universität Bochum aus dem Jahr 2007 beträgt der CO2-Ausstoß der Kernenergie 10-30g/kWh bei Wind/Wasserkraft sind es ähnlich 10-40 kWh der sogenannten grauen Energie (Kohle-KW 750-1200, Gas und Diesel-KW400-550, PV 50-100). Was sie bei Wind und Wasser sowie PV-Anlagen aber nicht haben, ist der massenhafte Atommüll, für den es weltweit noch keine einzige sichere Endlagerstätte gibt.

Strom vor Ort erzeugen

Das Gedankenspiel drängt sich geradezu auf, was wäre, wenn vor Lampertheim eine ideale Endlagerstätte gefunden werden würde? Noch was zu der Zuverlässigkeit: In Frankreich mussten in den letzten Sommern Meiler abgestellt werden, weil das Kühlwasser der Flüsse nicht mehr ausreichend vorhanden, beziehungsweise zu warm war. Ein weiterer Faktor sind die Kosten. Wenn man die Subventionen, die wir im Endeffekt mit unseren Steuern tragen, dazurechnet, kommt man bei Atomenergie auf 37,8 Cent/kWh, bei PV immerhin auf 29,7 und bei Wind auf 9 Cent/kWh. Dadurch dass Kernkraftwerke in der Regel Großanlagen sind, kommt es zu langen Transportwegen, was hohe Leitungsverluste mit sich führt.

Der richtige Weg sind dezentrale Anlagen, die den Strom im Idealfall dort erzeugen, wo er benötigt wird. Also auf den Dächern der Häuser mit guter Ausrichtung in Form von PV-Anlagen und auf den Äckern vor den Städten und Ortschaften in Form von Windrädern. Um gleich Protesten vorzugreifen: Die größten Infraschallemissionen gehen nicht von Windrädern, sondern von unseren Autos aus, und den größten Infraschallbelastungen setzt man sich bei einer Autofahrt im Inneren des Fahrzeugs aus.

Vor 20 Jahren dachte man noch, dass in Zukunft, also heute, mit höchstens fünf bis zehn Prozent erneuerbaren Energien zu rechnen ist. Heute sind wir bei 45 Prozent. Es geht doch. Also bitte die Mottenkiste zulassen und am besten noch den Deckel mit Steinen beschweren, aber bitte nicht aus Beton!

