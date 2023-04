Biber aus Ladenburg

Beim Anblick der neuen Kinderspielplätze fällt sofort eine Konstruktion aus geschälten Hölzern auf, die stark einer Biberburg ähnelt. Was für eine tolle Konstruktion! Das wird für die Kinder sicher einer der Lieblingsspielplätze auf der Buga. Enttäuscht bin ich allerdings darüber, dass die Buga-Planer die Lieferanten dieser atemberaubenden Konstruktion vergessen haben zu erwähnen. Es waren nämlich die Ladenburger Biber, die in emsiger nächtlicher Arbeit die Silberweiden gefällt und blitzsauber geschält haben. Und das alles ohne Kettensäge und dem damit verbundenen Lärm, nur mit ihren in der Tierwelt einmaligen Zähnen, für deren Pflege und Erhalt sie keinen Zahnarzt konsultieren müssen.

Nicht genug damit: Selbst den Transport der Stämme durch nächtliches Flößen bis an das Feudenheimer Neckarufer haben die listigen Biber geräuschlos und klimaneutral geschafft. Die genialen Wasserbauer haben damit wahrhaftig eine klimaneutrale und blitzsaubere CO2-Bilanz vorzuweisen, von der mancher Planer nur träumen kann. Wahrhaftig ein Vorbild für die Buga-Planer, die sich bemühen, eine möglichst klimafreundliche Bundesgartenschau hinzukriegen.