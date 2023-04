Bezirksbeirat in Schutz nehmen

Zum Artikel „Bei den Anwohnern sitzt der Frust tief“ vom 9. März:

Ihr Artikel über die Trübnerstraße in Neuostheim hat uns als Anwohner befremdet. Frau Sylvia Osthues hat sich offensichtlich nicht die Mühe gemacht, außer der abgebildeten Anwohnerin und einer weiteren Nachbarin noch andere Anwohner zu befragen, obwohl die Anzahl mit insgesamt zehn Häusern durchaus überschaubar ist. Außer der auf dem Foto abgebildeten Anwohnerin hat hier niemand Interesse an der Einrichtung einer Bewohnerparkzone, nur weil einmal im Jahr Maimarkt ist und ab und zu eine Veranstaltung in der Arena.

Hier möchte ich auch ausdrücklich den Bezirksbeirat und das zuständige Bezirksamt in Schutz nehmen, die dies bisher ablehnten. Was mich auch verwundert hat, war der Raum, den dieser Artikel eingenommen hat. Wenn Sie jedem Mannheimer, der einmal vor seinem Haus keinen Parkplatz bekommen hat, fast eine ganze Seite widmen, braucht der „MM“ demnächst nichts anderes mehr berichten.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3KuV6Zw