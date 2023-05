Bezahlbares Wohnen fördern

Zum Artikel „Kommt Hotel auf Turley?“ vom 27. April:

So langsam frage ich, mich ob uns unsere Vertreter in der Stadtverwaltung veräppeln wollen. Im „MM“ konnte man lesen, was Mannheim unternehmen will, um mehr Wohnraum zu fördern. Jetzt liest man, dass der Mannheimer Unternehmer Tamer Baklan ein denkmalgeschütztes Sandstein-Gebäude aus der Kaiserzeit als Hotel nutzen will. Wenn man bedenkt, dass auch auf dem Gelände des alten Woolworth in der Breiten Straße ein Hotel gebaut wird und es bei dem Luxusobjekt „The Six“ wohl keine 30-Prozent-Klausel für günstige Wohnungen gibt, obwohl ab zehn Wohnungen eigentlich Vorschrift, so muss man sich doch fragen, ob hier eigentlich wirklich alles unternommen wird um (bezahlbare) Wohnungen zu fördern. Ich habe so langsam meine Zweifel!

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3p4cBrh