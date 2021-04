Bezahlbaren Wohnraum erhalten

Zum Artikel „Schutzwand weg: Freier Blick auf Franklin“ vom 9. März:

Fast alle Wohnhäuser der Columbusstraße auf Franklin, in denen zuletzt bis zu 6000 Flüchtlinge lebten, sind abgerissen worden. Wie im „MM“-Artikel über die Lärmschutzwand zur Bundesstraße erwähnt wird, stehen im westlichen Bereich noch genutzte Häuser. Warum sollen diese Häuser abgerissen werden?

Alle Parteien im Gemeinderat plädieren dafür, dass bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden soll. In der Columbusstraße bestehen in vier Wohnblocks für hunderte Menschen Wohnungen. Diese Häuser könnten stehenbleiben, wenn der Neubau des Möbelhauses Segmüller 100 Meter weiter östlich gebaut würde. Es liegt an der GBG, in deren Aufsichtsrat viele Gemeinderät*innen sind, und an Oberbürgermeister und Bau-Bürgermeister, ob der Erhalt dieses bezahlbaren Wohnraumes angestrebt wird.

