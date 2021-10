Zum Artikel „Parteien ringen um Regierungsbildung“ vom 28. September:

Eigentlich ist es doch ganz einfach, eine Regierung zu bilden, denn der oder die, die die meisten Stimmen haben, müssen die Regierung bilden und das wären die SPD und die CDU, denn so haben die Bürger gewählt. Und nicht diese Mauscheleien, die jetzt angedacht sind, um Parteien wie den Grünen oder der FDP zum Regieren zu verhelfen. Wenn die Bürger das tatsächlich gewollt hätten, dann hätten sie die beide Parteien mit den passenden Mehrstimmen versehen, so ist das aber nicht, deshalb müssen SPD und CDU die Regierung bilden, alles andere wäre reiner Betrug am Bürger.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3BZQ1S5