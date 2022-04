Besondere Beziehung zu Mannheim

Zum Artikel „Auf den Spuren eines Fußballpioniers“ vom 29. März:

Zu Mannheim hatte Walther Bensemann eine ganz besondere Beziehung, an die hier schon erinnert werden soll. Bensemann war der Delegierte des Fußballkreises Mannheim bei der Gründung des DFB im Jahr 1900. Auf seinen ausdrücklichen Wunsch fand dann die Feier zu seinem 60. Geburtstag im Januar 1933 in Mannheim statt.

Als der Kicker 1921 in Ludwigshafen erschien, wohnte Bensemann in Mannheim. Hier kam es zu einer engen Freundschaft zwischen ihm und den späteren Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft, Otto Nerz vom VfR Mannheim. Und nicht zu vergessen, die Initiative zur Gründung der Mannheimer Fußballgesellschaft von 1896, dem ersten Fußballverein in Mannheim, ging ebenfalls auf Initiative von Bensemann zurück. Dazu gibt es ein Foto im Jubiläumsbuch des VfR aus Anlass seines 25-jährigen Bestehens. Bensemann war in den 1890er der Initiator zur Gründung von rund 20 Fußballvereinen. Dazu gehörte auch der FC Bayern München.

