Ich habe am 1. Januar 1967 angefangen zu arbeiten und bin am 30. Juni 2012 in Rente. Das sind 45,5 Jahre. Davon habe ich 38 Jahre meine Beiträge zur Rente voll versteuert. Ab 2005 fiel die Steuer weg und die Renten wurden ab diesem Zeitpunkt mit 50 Prozent besteuert mit einer jährlichen Steigerung von zwei Prozent.

BGH soll sich zeit lassen

Gerecht wäre in meinem Fall eine Besteuerung von 16 Prozent gewesen. Was zeigt mir das: Betrügen dürfen eben nur Politiker. Andere müssen dafür in den Knast. Der BGH soll sich ruhig noch mehrere Jahre Zeit lassen. Bis dahin sind genug der Rentner verstorben, die mehr als 40 oder 50 Jahre ihre Rentenversicherung voll versteuert haben.