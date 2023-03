Behörde mag keine Katzen

Zum Artikel „,Unzumutbar hohe Belastung für die Tiere‘“ vom 18. Februar:

Das Landratsamt, das heißt, die Untere Naturschutzbehörde, hat also wieder bestimmt, dass Katzen in dem besagten Gebiet wieder bis August eingesperrt werden müssen. Diese Behörde hat entweder keine Ahnung von Katzen oder sie ist Gegner dieser Tiere. Denn was da als Alternative angeboten wird, ist ein Witz. Welcher Mensch geht an einer Leine mit einer Katze spazieren, die gewohnt war, alleine zu entscheiden, wohin sie gehen will? Das ist nicht machbar.

Beistand holen

Und den Garten einzäunen? Erstens ist es nicht gerade billig und sicher schon gar nicht. Wenn eine Katze raus will, findet sie einen Weg. Mein Zaun ist jetzt „sicher“, aber nur, weil meine Katze nicht mehr jung ist und überhaupt nicht raus will. Ich finde, wenn man Tiere mag, gilt das für alle Spezies, nicht nur für Vögel. Wer diesen Unsinn beschlossen hat, mag keine Katzen. Ich kann nur raten: Katzenbesitzer wehrt euch, holt euch juristischen Beistand. Wendet euch an den Deutschen Tierschutzbund, das ist die Dachorganisation der Tierschutzvereine. Freigängerkatzen einzusperren ist Tierquälerei.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3ZkwNm2