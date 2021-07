Bedrohung durch China

Zum Kommentar „Chinas Warnung“ vom 2. Juli:

Unaufhaltsam und unangefochten drängt China darauf, die Nummer Eins in der Welt zu werden und zu bleiben. Viele Länder verfolgen diesen Marsch zur Spitze mit Sorge, vor allem die USA. Wie lange können sie sich ganz oben noch behaupten und mit welcher Strategie kann China auf Platz zwei gehalten werden. Das ist die Frage, die Präsident Biden quält. Niemand hat eine plausible Antwort darauf und wenn es eine gäbe, bräuchte er dafür Verbündete. Die USA allein können das Problem nicht lösen. Michael Backfisch hat für Deutschland die Antwort bereits gegeben: „Merkels Prinzip“ – mit Politik, die vorgibt, westliche Werte zu verteidigen, lässt es sich nicht bezeichnen – „ ja, aber bitte leise“ – hat ausgedient.

Als Verbündeter fallen Deutschland und andere europäische Länder in dieser Situation aus. China hat gute Trümpfe: Seine wirtschaftliche und militärische Macht steht außer Frage. Für die innere Einheit und Geschlossenheit sorgt das System. Jede noch so kleine Störung wird konsequent und effizient, wenn nötig mit Gewalt eliminiert. Für China wurde der Kommunismus bereits den aktuellen Notwendigkeiten angepasst. Das gilt vor allem für die Wirtschaft. Zwei Drittel der Unternehmen befinden sich in privater Hand und sorgen für 80 Prozent der Beschäftigten. Unter Xi gelang es, die Verwaltung zu straffen und die Korruption zu bekämpfen. Dennoch bleibt der Marxismus das unerschütterliche Fundament des Systems. An ein vergiftendes Element des Marxismus hat Golo Mann in seinem Geschichtswerk erinnert: an „die Bereitschaft, mit anderen Gruppen – jenen, die im Unrecht sind – Bündnisse zu schließen, aber nur, um sie zu benutzen, übers Ohr zu hauen und sie tunlichst zu verderben. Diesen Fluch der Falschheit haben Marx und Engels in die Welt gebracht.“ Täglich wächst die wirtschaftliche und finanzielle Abhängigkeit nationaler Staaten von der Supermacht China. Gut möglich, dass hier der Schlüssel zur Bändigung des chinesischen Drachens liegt.

