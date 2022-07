Banale Aussagen

Zum Interview mit Winfried Kretschmann „Wir müssen mehr arbeiten“ vom 25. Juni:

Herr Kretschmann antwortet auf die Fragen Ihres Kollegen Walter Serif mit banalen, lächerlichen Argumenten: Besonders deutlich wird dies beim Nachfolger/in. Thekla Walker wird als „frische“ Umweltministerin genannt; dabei ist sie meines Erachtens die unfähigste Ministerin, die es je in Baden-Württemberg gab. Sie ist auch für Reaktorsicherheit zuständig, es sei Gott gedankt, dass nur noch ein Kraftwerk in Betrieb ist.

Eine weitere banale Antwort ist die Aussage, es sei Folklore, wenn es sich um die Benachteiligung Mannheims handelt, etwa bei der Fusion der Krankenhäuser Mannheim/Heidelberg. Die Frage zur Elektromobilität, wenn es um den Vorsprung von Tesla geht, wird in kindlicher Art damit beantwortet: „Elon Musk wird bald nur noch in die Rücklichter von Mercedes schauen.“ Das ganze Interview ist eine Unverschämtheit. Ich hätte mir gewünscht, Herr Kretschmann wäre in angemessener Weise auf die Fragen von Herrn Serif eingegangen.

Mehr zum Thema Gasmangel-Lage Kretschmann will Schließung von Spaß- und Hallenbädern prüfen lassen Mehr erfahren Energie Krisengipfel einberufen Mehr erfahren

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3IjZCan