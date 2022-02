Bahnhöfe behindertengerecht machen

Zum Artikel „Warum die Bahn ihren Haltepunkt Mannheim-Neckarstadt nicht modernisieren will“ vom 6. Februar:

Wen wundert es, dass nur rund 100 Reisende am Tag den Haltepunkt Neckarstadt-West benutzen. Wie soll jemand mit Kinderwagen, Gehhilfen (Rollator etc.) oder Rollstuhl den Haltepunkt nutzen? Logischerweise nutzt man einen Halt vor oder nach diesem Haltepunkt. Das erkennt man von den Zuständigen der DB nicht. Aber Gelder verschwenden in Projekten, die weit weniger notwendig sind, als alle Bahnhöfe behindertengerecht zu machen.

Es geht nicht nur um Behinderte, es geht auch um Mütter mit Kinderwagen, Leute, die Teilstrecken mit dem Fahrrad unterwegs sind.

