Bäume schützen vor Erwärmung

Zum Artikel: „Flammt die Debatte neu auf?“ vom 3. Dezember:

Die Mannheimer Liste hält den Verzicht auf die Bebauung des Friedrichsparks für möglich. Das ist eine sehr positive Nachricht und ich bin froh, dass die Mannheimer Liste endlich das Thema wieder aufgreift. Vielleicht denken die andern Parteien auch mal darüber nach, denn alte Bäume und Frischluftschneisen zu erhalten, ist Klimaschutz und schützt vor noch mehr Erwärmung der Innenstadt! Deshalb dürfen nicht noch mehr Frischluftschneisen zugebaut werden, wie es am Glückstein Quartier schon geschehen ist. Wenn in der Innenstadt immer massiver gebaut wird, wird es dort immer wärmer! Auszug des „Hitzeaktionsplans der Stadt Mannheim“: Bei den Begriffen Hitzeperioden/Hitzewellen beziehungsweise Wärmebelastung orientiert sich der Mannheimer Hitzeaktionsplan an den Definitionen des Deutschen Wetterdienstes (vergleiche „Hitzewarnungen” auf www.dwd.de): Eine „starke Wärmebelastung“ liegt vor, wenn die „gefühlte Temperatur“ an zwei Tagen in Folge über etwa 32 Grad liegt und zusätzlich nur geringe nächtliche Abkühlung absehbar ist. Eine „extreme Wärmebelastung“ liegt vor, wenn die gefühlte Temperatur einen Wert von 38 Grad überschreitet. Klimawandel spürbar Die beiden Sommer in den Jahren 2018 und 2019 haben in Mannheim Rekorde gebrochen. Von Juni bis August schwitzten die MannheimerInnen in mehreren Hitzewellen bei mehr als 30 Grad. Mit 39,5 Grad wurde 2019 der heißeste Tag in einem Juli in Mannheim seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1949 gemessen. Die immer häufiger und heftiger auftretenden Hitzewellen in unserer Region sind eine bereits deutlich spürbare Folge des Klimawandels. Vielleicht wäre es besser, noch mehr Hitze durch adäquates Handeln, wie z. B. Grünflächen zu erhalten beziehungsweise Entsiegelungen von bebauten Flächen voranzutreiben, anstatt Ratschläge zu geben wie man damit umgehen soll!