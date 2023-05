Bäume gegen Ackerland

Es macht einen rat-und sprachlos: Das Regierungspräsidium Karlsruhe lehnt den Neubau eines Stadions im bestens dafür geeigneten Bösfeld ab, weil Gründe des Naturschutzes dies angeblich unmöglich machen. Es hält die ökologisch wertlosen Äcker deshalb für schutzwürdig, weil dort Feldhamster(die wurden schon wegen des Arenaneubaus ausgelagert), Mauereidechsen (wo sind die Mauern) und Feldlerchen leben. Zudem werde das Areal für die Frischluftzufuhr benötigt.

Dieselbe Behörde plant derzeit den Neubau eines Rheindammes, der nach neueren Erkenntnissen unnötig ist, und sie will deshalb Tausende, Jahrzehnte alte, kerngesunde Laubbäume roden und zudem viele Eingriffe in Flora und Fauna vornehmen. Das sind sehr viel schwerere Eingriffe in Natur und Landschaft, als es ein Stadionneubau im Bösfeld wäre. Das Regierungspräsidium war früher ein Hort von Kompetenz und Sachverstand. Davon ist nicht mehr viel übrig geblieben. Es ist heute offensichtlich vorwiegend mit jungen und unerfahrenen, teilweise wohl auch inkompetenten Mitarbeitern besetzt.

Rechtmäßigkeit überwachen

Ich könnte dafür eine Reihe von Belegen liefern, beschränke mich auf ein anschauliches Beispiel: In meinem Rechtsstreit gegen die Stadt Mannheim wegen des im Jahre 1978 beschlossenen Badeverbots im Mannheimer Strandbad wurde mir vom Regierungspräsidium entgegengehalten, ich hätte statt des von mir eingeschlagenen Weges ein Normenkontrollverfahren einleiten müssen. Dies verrät, dass die Sachbearbeiterin keine Kenntnis von der banalen Tatsache hat, dass das Gesetz dafür eine Antragsfrist vorsieht, die seit vielen Jahren verstrichen ist. Das ist symptomatisch für das Handeln einer Behörde, deren Aufgabe es ist, die Rechtmäßigkeit des Handelns der nachgeordneten Behörden, Gemeinden und anderer Organisationen zu überwachen. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass sie damit überfordert ist.