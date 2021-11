Mit großem Interesse habe ich die Berichte und Leserbriefe zum Thema „Parken“ gelesen. Besondere Zustimmung erhält der Leserbrief von Frau Petra Stacha. Zu Recht erwähnt sie die Problematik der oftmals zu kleinen Garagen. Es ist leider wirklich so: die Fahrzeuge werden immer größer und passen nicht mehr in herkömmliche Garagen. Diese werden dann zu Rumpelkammern und Werkstätten umfunktioniert.

Ich selbst achte seit Jahren beim Neuwagenkauf darauf, dass das Fahrzeug auch in die Garage passt – und ich problemlos die Fahrertür öffnen kann. Mein Ego erlaubt mir, ein kleines, kompaktes Auto zu fahren. Leider wurde nun meine Garage (ich hatte diese von einer älteren Dame gemietet, die inzwischen leider verstorben ist) vom neuen Eigentümer gekündigt. Dies jedoch leider nicht, weil er sein Fahrzeug darin abstellen will – nein, das steht zusammen mit vielen anderen Fahrzeugen auf der viel zu engen Straße unmittelbar vor dem Haus (die Garage liegt ungefähr 200 Meter entfernt). Diese Garage ist nun ein Gerümpel-Lager – wie übrigens mindestens fünf andere Garagen auf diesem Gelände.

Wegen Brandschutzes verboten

Ich komme auf Anhieb auf mindestens zehn Garagen im näheren Umkreis, die als Lagerräume benutzt werden. Die Fahrzeuge dazu stehen beidseitig an der engen Straße, teilweise einseitig auf den Gehwegen. Bei meiner zweiten Garage direkt am Haus, habe ich das Problem, dass ein Ein- bzw. Ausfahren durch direkt an und gegenüber der Einfahrt parkende Autos sehr behindert wird. Es würde wirklich helfen, wenn die Garagenbesitzer ihre Fahrzeuge in der Garage bzw. auf der Einfahrt parken oder die Garagen an willige Fahrzeughalter vermieten würden.

Wie ich schon vor Jahren einmal bei einer Rückfrage bei der hiesigen Polizeidienststelle erfahren habe, ist das Lagern von Gegenständen in Garagen sogar verboten (wegen Brandschutzes), in Baden Württemberg wird es jedoch – unverständlicher Weise – geduldet.