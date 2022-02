Autoritäres Gesellschaftsbild

Zum Artikel „Genie oder konservativer Exzentriker?“ vom 13. Januar:

Zunächst einmal Dank für den Bericht im „MM“ über den Deutschamerikaner Peter Thiel, den mehrfachen Milliardär und Hightech-Investor, der in den USA rechtskonservative Politiker fördert und jetzt den arbeitslosen Altkanzler Sebastian Kurz aus Österreich für besondere Dienste eingestellt hat.

Ich denke, es ist wichtig, diesen Mann und seine Ideen bekannt zu machen, zugleich aber vor ihm zu warnen. Genau das geschieht im „MM“-Bericht nicht. Die Überschrift „Genie oder konservativer Exzentriker“ und die eher blassen Zitate aus der Biographie (von Max Chafkin) über Peter Thiel können den Leser eher in die Irre führen. Eine Verharmlosung sollte man sich nicht vorwerfen lassen, denn dieser Mann ist gefährlich.

Warum ist Peter Thiel gefährlich? Er ist sehr reich, er ist sehr klug, er ist weit vernetzt und – er wirbt dafür, die Demokratie hinter sich zu lassen. Die Zitate, die sein Gesellschaftsbild umreißen, machen einem schwindelig. Oberstes Ziel sind Erfolg und die Macht, den technologischen Fortschritt ungehindert und rücksichtslos vorantreiben zu können; denn von ihm wird die Lösung aller Probleme erwartet. Gewählte Parlamente, staatliche Verordnungen, gar kritische Mainstream-Medien können da nur stören; am besten wäre es, Politik überhaupt zu überwinden, da sie die genialen Einzelnen nur behindert.

Die Demokratie sei eben ein veraltetes und zu wenig leistungsstarkes System, deswegen überlasse man am besten die Herrschaft gleich den fähigsten Unternehmerpersönlichkeiten; die stehen so weit oben, dass sie sich selbstverständlich nicht mehr um Konkurrenz, um Political Correctness oder Fairness zu kümmern brauchen. An Donald Trump zum Beispiel faszinierte Herrn Thiel „neben der Aussicht auf massive Steuersenkungen – der unbedingte Wille zum Tabubruch“(„MM“). Sein Gesellschaftsbild ist autoritär, ja totalitär. Seine Verwirklichung würde jedenfalls das Ende von Demokratie und Menschenrechten bedeuten. Thiels Vision ist nur scheinbar innovativ; sie ist gefährlich naiv in ihrer Technikgläubigkeit und rückwärtsgewandt in ihrer Verherrlichung des Selfmademan. Wir sollten es endlich mal bewusst wahrnehmen, die Feinde der Demokratie sammeln sich von überallher.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/32M0W5F