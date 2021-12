Autoritär geprägter Minister

Zum Artikel „Empörung in Arztpraxen über Spahn“ vom 23. November:

Mit Verwunderung habe ich diesen Artikel zur Kenntnis genommen. Also mich erstaunte beim ehemaligen Gesundheitsminister überhaupt nichts mehr, er bleibt seiner dirigistischen Linie treu: Kurz nach seinem Amtsantritt hat Herr Spahn die niedergelassenen Ärzte in aller Öffentlichkeit als faul diffamiert, um ihnen dann kurz hinterher noch einige unbezahlte Leistungen abzuverlangen.

2018 hat Herr Spahn in einem Schnellschuss beschlossen, die sogenannte Telematik in Arztpraxen einzuführen. Die Niedergelassenen wurden per Spahn-Dekret verpflichtet, eine damals schon veraltete Technik zu kaufen und in ihren Praxen zum Einsatz zu bringen. Es wäre im Übrigen die Aufgabe der Krankenkassen gewesen, sich um dieses Thema zu kümmern. Im Falle der Verweigerung der Ärzte, diesen alten Schrott zu kaufen (die Patientendaten waren keineswegs gesichert) wurden die Niedergelassenen mit Einbehalt von zunächst zwei Prozent ihres Honorars, später dann mit drei Prozent abgestraft.

Ohne Mehr-Honorar

Der autoritär absolutistisch geprägter Gesundheitsminister ging sogar so weit, im Fall einer Panne in diesem insuffizienten System, seine ärztlichen Untertanen zur Verantwortung zu ziehen. Es bleibt dabei: „So ein bisschen Praxis macht sich doch allein“, spricht Herr Spahn, „so ein bisschen Mehrarbeit muss doch ohne Mehr-Honorar selbstverständlich sein“, spricht Herr Spahn ...

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3DgRmnl