Austritt nicht möglich

Zum Kommentar „Drama im Ersten“ vom 16. August:

Jedes Jahr muss jeder deutsche Haushalt den Öffentlich Rechtlichen Rundfunk (ÖRR) mit rund 220 Euro mästen. Ob in der Wohnung ein Rundfunk- und/oder Fernsehgerät steht oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Jedes Jahr werden so nahezu 8,5 Milliarden Euro in die Kassen dieses Systems gepresst. Wem die Missbrauchsfälle in seiner Kirche missfallen, kann austreten. Ein Austritt aus dem System ÖRR ist nicht möglich. Bekommen wir dann wenigstens einen angemessenen Gegenwert für die Zwangsgebühr?

Diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten. Was meine Person betrifft: ein klares Nein. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, es gibt einen Landessender, dem ich – sofern ich den Fernseher oder das Radio einschalte – den Vorzug gebe. Meine Meinung, dass das ÖRR-System auf den Prüfstand gehört, ändere ich deswegen nicht. Was hier im Falle „Schlesinger“ sichtbar wurde, dürfte nur die Spitze des Eisbergs sein. Man ahnt die mannigfachen Verstrickungen mit der Politik und anderen Interessenvertretern.

Mehr zum Thema Medien ARD geht auf Abstand zur RBB-Führung Mehr erfahren

Viel spricht für lasche, mangelhafte Kontrolle, für ein fürstliches Gehaltssystem, fehlende Transparenz, jedoch für reichlich Filz und Ineffizienz. Gute bis sehr gute Programme? Doch es gibt sie. Leider viel zu wenige. Seinem Bildungsauftrag wird dieses System nicht gerecht. Wo es um kritische, faire und neutrale Politikvermittlung geht, bestätigen auch hier die Ausnahmen die Regel. Wer legt das versumpfte Gelände trocken? Ich vermag niemanden zu erkennen.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3AQ5dmV