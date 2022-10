Aus Angststarre heraus

Zum Thema Corona:

Ich kann ja verstehen, dass man Angst hat, an Corona zu erkranken und dass man vorsichtig sein will oder ist. Wer also meint, oder gesundheitlich einen Grund hat, sich schützen zu müssen, der kann doch FFP 2 oder sogar FFP 3 Maske tragen. Wer Angst vor Ansteckung hat, der kann Abstand halten und körperliche Kontakte vermeiden. Wem dies alles noch zu wenig ist, der kann jeden Umgang mit anderen Menschen einstellen. Aber muss er oder sie diese Verhaltensweisen unbedingt anderen Menschen aufzwingen?

Sache mit der Statistik

Es gibt keinen absoluten Schutz vor Ansteckung und Erkrankung. Das sage ich als Geimpfter, Erkrankter und Genesener, dessen Erkrankung keine Fahrt ins Blaue war. Und was die Zahl der Todesfälle 2020 und 2022 anbelangt, so ist das so eine Sache mit der Statistik. In absoluten Zahlen sind im Juli 2022 mehr Menschen mit oder an Corona verstorben als im Juli 2020. Setzt man diese Zahl aber in Bezug zu der Anzahl der Infizierungen und Erkrankungen in beiden Jahren, ist die Zahl der Todesfälle aber im Juli 2022 geringer als im Juli 2020.

Es ist an der Zeit, aus dieser Angststarre heraus zu kommen, auch wenn das in Berlin und in Stuttgart noch niemand wahrhaben will.