Augustaanlage als Rennstrecke

Zum Artikel „Temposünder bleiben im Blick der Beamten“ vom 23. April:

Die frühzeitige Bekanntgabe von Aktionstagen und Standorten von Radarfallen erzeugt bestenfalls Heiterkeit in der Raserszene. Der „MM“ berichtet in der Ausgabe vom 23. April von einem Autofahrer, der – anstatt mit vorgeschriebenen 50 Stundenkilometern – mit Tempo 61 Stundenkilometer zwischen Harthausen und Dudenhofen unterwegs war.

Sicherlich eine sportliche Einzelleistung, welche aber die Bewohner der Augustaanlage nicht sonderlich beeindrucken kann. Auf der Augusta-Rennstrecke werden weit höhere Geschwindigkeiten erreicht, einzeln und in Gruppen, auf vier oder zwei Rädern, mit und ohne Helm. Im Unterschied zu Harthausen bewegt man sich in der Augustaanlage fraglos in einer anderen Liga. Radarkontrollen sind hier leider ein beliebig seltenes Ereignis. Also wird weitergemacht, gemäß dem Slogan „Freie Fahrt für freie Bürger“.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3ti9W9F

