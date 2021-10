Mit Entsetzen habe ich zur Kenntnis genommen, dass – scheinbar in billigender Anwesenheit von Oberbürgermeister Kurz – zwei Forscher zu Regelverstößen beim Lösen von Verkehrsproblemen aufgerufen haben.

Als Bertha Benz den Dreirad-Motorwagen für eine Fahrt zu ihren Eltern benutzte, handelte sie mitnichten gesetzeswidrig. Weder war die Benutzung von Motorwagen irgendwie eingeschränkt, noch gab es überhaupt Führerscheine oder sonstige Befähigungsnachweise. Selbst wenn man außer Acht lässt, was Bertha Benz zur Erfindung des Automobils beigetragen hat – ihre gesamte Mitgift, ihre Unterstützung bei den langwierigen Vorarbeiten – dann ist das eintägige Ausleihen und Benutzen einer im Eigentum des Ehegatten stehenden beweglichen Sache nicht illegal.

Wenn ich heute meine Verkehrsprobleme mit Regelverstößen löse, kommt genau das heraus, was Sie in derselben Ausgabe melden: Ein Unbekannter mit Rollkoffer schubst ein Mädchen aus dem Weg. Sicher hatte er es eilig, seinen Zug zu erwischen; sein Auto hätte natürlich auf ihn gewartet. Ein Mann fährt einfach weg – wenn da ein Ordnungsamtsmitarbeiter im Weg steht, dann wird er eben verdrängt, jede Verzögerung wäre doch Energieverschwendung.

Desgleichen beim Falschparken: Langes Suchen nach einem der künstlich verknappten Parkplätze ist ganz schlecht für den CO2-Ausstoß. Nein, wir müssen unsere Probleme schon regelkonform lösen, sonst hat jeder eine Begründung zur Hand, warum seine Rücksichtslosigkeit besonders klimafreundlich war.

Durch Kfz-Steuern erkauft

Und diese Regeln müssen für den Einzelnen genauso gelten wie für den Staat: Auch ein noch so umweltbewegter Forscher, Politiker oder sonstiges Vorbild mit besten Absichten kann uns nicht unsere Autos wegnehmen, für die wir hart gearbeitet haben und auf deren Gebrauch wir ein Recht haben. Das ist schon allein durch die Kfz-Steuern erkauft, und für die CO2-Emissionen zahlen wir seit kurzem extra, zusätzlich zur Mineralölsteuer, wohlgemerkt. Es ist nicht aufrichtig, „den Autos etwas wegzunehmen, um es den Menschen wiederzugeben“. In den Autos sitzen nämlich Menschen, gesunde und behinderte, junge und alte, solche in Eile und solche mit Zeit, und alle diese Menschen entscheiden sich dafür, Auto zu fahren – weil sie etwas Schweres zu transportieren haben, weil sie anders gar nicht an ihr Ziel kommen oder einfach nur, um nicht den Viren und Ausdünstungen ihrer unbekannten Mitfahrer ausgesetzt zu sein.

Nichts gegen Car-Sharing, Fahrgemeinschaften, Einfahrtberechtigung nach gerader oder ungerader Endziffer am Nummernschild und andere wirklich intelligente Lösungen. Aber eine Zukunft ohne Autos wäre ein großer Rückschritt, auf dem Land noch mehr als in der Stadt, und ist daher nicht wünschenswert.