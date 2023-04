Ob sich Japaner in ihrem Selbstwertgefühl getroffen fühlen, wenn irgendwo in Deutschland zwei alte Damen einen Kimono tragen und einen japanischen Tanz vorführen? Ob Ägypten vielleicht sogar die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland abbrechen könnte, weil zwei andere AWO-Damen in Kostümen auftreten, wie sie in Ägypten laut Zeichnungen in Pyramiden vor mehr als 3000 Jahren getragen wurden? Dabei sind diese „Aneignungen“ noch viel zu harmlos!

Lass uns doch in Zukunft in Deutschland den Tango verbieten – sind die teilweise gewalttätig anmutenden Körperhaltungen der Tänzer, wenn sie zum Beispiel ihre lasziv kostümierten Partnerinnen von der Taille abwärts nach hinten biegen, nicht Ausdruck eines brutalen Machismo – kurz vor einer Vergewaltigung? Können wir in unserem gesitteten Deutschland nicht daraus verallgemeinernd schließen: So sind sie eben, die Argentinier!

Sollte man nicht deutsche Gospel-Chöre nicht mehr auftreten lassen, weil sie mit den aus dem Elend der schwarzen Sklaven entstandenen Gesängen satte deutsche Zuhörer unterhalten? Welcher kulturellen Aneignung macht sich die Frau schuldig, die einen schottischen Kilt trägt? Sie beleidigt alle männlichen Schotten und speziell den jeweiligen Clan, dessen Tartan ihr Kilt zeigt – eine Aneignung par excellence!

Ich bin wohl nicht auf der Höhe der Zeit, wenn ich gestehe, dass ich mich in meiner Identität nicht verletzt fühle, wenn ich lese, dass irgendwo in einer Kleinstadt im Mittleren Westen der USA ein „Bavarian Oktoberfest“ gefeiert wird von Männern in Lederhosen und Frauen im Dirndl aus Kunstfasern. Müsste ich mich, die die Jugendjahre in Bayern verbracht hat und das Land liebt, nicht im Gegenteil maßlos echauffieren, um nicht zu sagen: meines Wesenskerns beraubt fühlen?