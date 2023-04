Zum Artikel „Autoarme Altstadt wäre ein Gewinn“ vom 31. März:

Jetzt liegt also das Entwicklungskonzept „ Ladenburg 2035“ vor und soll ein Handbuch für künftige Entscheidungen werden, auch weil einzelne Bürger dazu beitragen durften. Mir fallen jedoch Widersprüche auf, die dieses Konzept fragwürdig machen: So soll der motorisierte Verkehr bis 2035 halbiert werden, indem beispielsweise die Altstadt autoarm (ist sie das nicht schon heute?) oder sogar besser autofrei gemacht wird.

Das ist für Flaneure sicherlich ein gutes Ziel. Aber wenn der Individualverkehr künftig die Altstadt weiträumig umrundet und Kunden lieber erreichbare Geschäfte in Nachbarorten ansteuern, könnte es für die Klimaneutralität bis 2040 noch schwieriger werden. Dieses Ziel wird auch gefährdet durch das im Konzept enthaltene Interkommunale Gewerbegebiet mit Ilvesheim: In Anbetracht der heute schon „ungewöhnlich hohen Zahl an Einpendlern“ ist mit zusätzlichem Pendel- und Lkw-Verkehr zu rechnen.

Außerdem ergeben sich Zielkonflikte zum ebenfalls angestrebten „sparsamen Umgang mit Freiflächen“ und zum „Fordern und Fördern“ von „ökologischer Landwirtschaft“. Leider enthält das Konzept auch keinen Hinweis auf die für die Klimaneutralität äußerst hilfreiche und durch die lokalen Erdwärmevorkommen riesige Chancen bietende Entwicklung einer Fernwärmeversorgung für Ladenburg, die sich ohne tatkräftiges politisches Wollen nicht von allein realisieren wird. Man muss leider resümieren: Die verantwortlich zeichnende Stadtentwicklungsgesellschaft Stuttgart hat ihre Aufgabe nicht gut gemacht.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3KwwRd7