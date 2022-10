Zum Artikel „Standort für Mini-Waldoase gesucht“ vom 15. Oktober:

Wenn man sich das Entscheidungsverhalten von Behörden über Jahre hinweg anschaut – gerade im Fall der Idee für eine Mini-Waldoase auf dem Lindenhof (auf die Lösung, einem Miniwäldchen einen Platz in einem bereits bestehenden Wald zuweisen zu wollen, muss man erst einmal kommen!) – so stellt man fest, es gibt in den zuständigen Ämtern eine ausgeprägte „Oh, ja!“-Mentalität, – wenn es ums Verbieten oder um das Ausstellen von Strafen geht. Da war und ist man beispielsweise bei den Coronamaßnahmen schnell bei der Hand; am besten noch vorauseilend.

Wie wäre es stattdessen mit einer positiven „Oh, ja!“-Haltung, um sinnvollen, den Menschen dienenden und nützenden Projekten den Weg zu ebnen, statt immer nur aufschieben, untersagen und verbieten? Ist das nicht der Sinn und die Aufgabe einer bürgernahen Verwaltung?

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3D3Bsju