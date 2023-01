Auf Lesbarkeit achten

Zum Thema Normannen-Ausstellung:

Vor einiger Zeit habe ich die Normannen-Ausstellung besucht. Sie hat zwar nicht die Strahlkraft der Tut-Ench-Amun-Ausstellung, informiert aber gut über die Normannen und ihre Zeit. Eines muss ich allerdings negativ anmerken: die Beschreibungen zu den Exponaten. Diese sind so gestaltet, wie ich mir das nicht vorstelle. Angebracht in Hüfthöhe, ist beim Lesen eine unangenehme Verbeugung – manchmal in schlechtem Licht – nötig.

Schade, eigentlich erwarte ich von den Fachleuten hier eine bessere Ausgestaltung und Präsentation nicht nur der Ausstellungsstücke, sondern auch der Beschreibungen – und ich bin tatsächlich jemand, der die Information auch gerne liest. Nur nebenbei: Dieser Mangel ist leider auch bei vielen anderen Museen und Ausstellungen zu beobachten. Ich hoffe, dass man bei der nächsten Präsentation auf eine bessere Lesbarkeit der Informationen achtet.