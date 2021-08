Auf Konversionsfläche beschränkt

Zum Thema Feudenheimer Au:

Es ist erschreckend, wie die Stadt Mannheim ihre eigene Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Feudenheimer Au“ mit Füßen tritt. „Die Sicherung und Erhaltung der letzten noch freien Bestandteile der Feudenheimer Au“, wird unter anderem im Paragrafen 3 der Verordnung als Schutzzweck aufgeführt. Nach Paragraf 4 aufgeführte Verbote werden jedoch mutwillig und wissentlich missachtet.

Um einige Beispiele zu nennen: Die „geschützte Flächennutzung (wird) auf Dauer geändert“, indem ein neu angelegter Radschnellweg mitten durch die Au gebaut wird, obwohl außen um das Gebiet bereits ein Radweg besteht, der lediglich angepasst und optimiert werden könnte. „Der Naturgenuss oder der besondere Erholungswert der Landschaft (wird) beeinträchtigt“, indem ein weit über 300 Tonnen schweres stählernes Bollwerk von einem Panoramasteg die schützenswerte Landschaft nachhaltig ramponieren wird. Er ist geplant als – aus meiner Sicht kontraproduktives – Beiwerk zur geplanten Bundesgartenschau, die ja angeblich verantwortungsvolles ökologisches Verhalten veranschaulichen soll.

Das Hochgestade am Rande der Au darf laut selbstauferlegter Verordnung nicht „verändert oder geschädigt“ werden. Aber das Hochgestade wird munter beschädigt. Einsprüche, Widersprüche und Proteste werden mit fadenscheinigen Begründungen abgebügelt.

Im Luisenpark gibt es alles

Am aberwitzigsten ist aus meiner Sicht dabei die Begründung der Stadt Mannheim – Klima, Natur, Umwelt – für die angebliche Notwendigkeit und die hochwertige Bedeutung dieses Steges von „filigraner Gestalt und Materialität“: Mehrere Millionen Menschen würden ab 2023 die Natur der Feudenheimer Au überblicken können, ohne das Schutzgebiet betreten zu müssen.

Welchen Mehrwert soll ein künstlich angelegter See mit unechtem Bachlauf in der Feudenheimer Au bringen? Im Luisenpark, der ja auch als Teil der Buga eingeplant ist, gibt es das alles bereits. Ich frage mich, wie diese Planer solche Vergehen an der Umwelt mit ihrem Gewissen ausmachen. Ich kann es nicht verstehen und nachvollziehen. Eine Buga würde nämlich aus meiner Sicht gerade dann Nachhaltigkeit bezeugen, wenn sie sich auf das Gelände beschränken würde, das als Konversionsfläche dringend eine Aufwertung benötigt, also das ehemalige Kasernengelände, nicht aber zusätzlich an anderem Ort bestehende Naturfläche beschädigen würde.