Auf dem Prüfstand

Wir wohnen in Käfertal-Süd, seit 30 Jahren ohne gebührenpflichtigen Parkausweis! Es kristallisiert sich jetzt heraus, dass unsere Zone die Einzige ist, welche im Zuge des sogenannten Anwohnerschutzkonzeptes der Buga bezahlen muss, um vor der eigenen Haustüre straffrei parken zu dürfen! Ein paar Straßen weiter Richtung Rott, sowie in Feudenheim wird der Parkausweis kostenfrei herausgegeben!

Dies wurde uns zuerst in einem Schreiben auch so angekündigt, nun bei Beantragung, sind wir plötzlich, mit einer fadenscheinigen Begründung für Kostenpflichtige erklärt worden (was übrigens auch nach der Buga so bleiben soll). Ob so eine himmelschreiende Ungleichbehandlung, überhaupt zulässig ist, muss eigentlich dringend auf den rechtlichen Prüfstand.

Gewinn aus Besuchertickets

Es schlägt dem Fass den Boden aus, dass der kostenbefreite Feudenheimer Bürger noch Gewinn ziehen kann, siehe Ihr Artikel „Buga-Parkscheine jetzt bei Ebay“. Der Verkauf der Besuchertickets beweist, dass das Anwohnerschutzkonzept gescheitert ist, und somit jeder Wildfremde in unserer Zone parken kann, ohne dass er irgendjemanden von hier besucht. Aus mir macht es einen Zweiter-Klasse-Bürger, der nun auch noch dafür bezahlen soll, dass er während der Buga keinen Parkplatz vor seiner Tür findet!

Ich widerspreche dem Erwerb so eines Ausweises und hoffe, möglichst viele Käfertaler schließen sich mir an, solidarisieren sich, und machen sich die Mühe einer schriftlichen Beschwerde an die Stadtverwaltung, die durch die Hintertüre sich eine weitere Geldquelle erschließen will.