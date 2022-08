Zum Artikel „Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt“ vom 8.8.:

Bravo, Herr Dettlinger, das hat gesessen! Hoffentlich hat Ihre Kritik auch die Festspielleitung in Bayreuth erreicht! Wenn selbst Sie, dem es nicht so genau darauf ankommt, ob die vom Komponisten festgelegte Handlung so inszeniert wird, wie es in der Partitur steht, einen derartigen Verriss schreiben, dann muss der neue Bayreuther „Ring des Nibelungen“ unerträglich sein, zumindest für diejenigen, die das Original-Werk kennen.

Aber wer ist eigentlich schuld daran? Die meisten heutigen jungen Opern-Regisseure inszenieren so, dass sie „ins Gespräch kommen“. Ein Opernregisseur sagte mir einmal, dass es für ihn und seine Karriere besser sei, anstatt eine durchschnittlich gute Arbeit abzuliefern, lieber mit seiner Inszenierung verrissen zu werden oder einen Skandal zu erzeugen: „Das bringt Presse!“ Die Bayreuther Festspielleitung trägt die alleinige Schuld, wenn Wagners Musikdramen auf diese Weise verunstaltet werden.

Nun wäre es endlich an der Zeit, dass die verschiedenen Richard-Wagner-Verbände der Urenkelin Richard Wagners, die jetzt für die Festspiele verantwortlich ist, deutlich erklären, dass nicht nur die Musik, sondern auch die Szenerien in den Musikdramen ihres Urgroßvaters bereits existieren und nicht neu erfunden werden müssen, und dass deshalb nur Regisseure engagiert werden sollten, die verantwortungsvoll mit den Werken Wagners umgehen. Sonst bleibt der Wagnergemeinde nur übrig: zu Hause bleiben und auf bessere Zeiten warten.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3vXm2cv