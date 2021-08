Auf Bedürfnisse zugeschnitten

Zum Artikel „Ärger um beliebte Kreativ-Einrichtung“ vom 12. August:

Kunst ist wichtig. Das wird vonseiten der Stadt bei jeder Gelegenheit betont. Aber offenbar ist die Kunst dann doch nicht so wichtig. Die Werkstätten und Ausstellungsräume des Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) Mannheim in der Alten Feuerwache, in denen diese „wichtige“ Kunst entsteht, ausgestellt und vermittelt wird, sollen für andere Zwecke genutzt werden.

Kunst braucht Orte, wo sie entstehen kann und Räume, wo sie gezeigt wird. Die Werkstätten in der Alten Feuerwache wurden speziell dafür eingerichtet und auf die Bedürfnisse zugeschnitten. Die schweren Druckmaschinen können nicht einfach woanders aufgestellt werden und ein Umzug, falls sich denn überhaupt geeignete Räume finden, wäre teuer und aufwendig. Wenn Kunst und ihre Vermittlung wichtig sind, muss es einen anderen Weg geben.

