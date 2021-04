Auch in Pandemie in Klinik gehen

Zum Artikel „Wo sind eigentlich die ganzen Herzinfarkte geblieben?“ vom 12. April:

Im Artikel „Wo sind eigentlich die ganzen Herzinfarkte geblieben?“ führt Oberarzt Gitt aus, dass in der ersten Welle der Corona-Pandemie weniger Herzinfarkt-Patienten, nicht aber weniger Schlaganfallpatienten in die Kliniken gekommen sind. Entgegen dieser Aussage möchten wir Folgendes festhalten: Im Vergleich zu den beiden vorausgehenden Monaten (16. Januar bis 15. März 2020) wurden in der ersten Welle der Corona-Pandemie (16. März bis 15. Mai 2020) 17,4 Prozent weniger Hirninfarktpatienten, 15,8 Prozent weniger Patienten mit Hirnblutungen und 22,9 Prozent weniger Patienten mit kurzen Durchblutungsstörungen des Gehirns in den deutschen Kliniken behandelt. Diese in der Fachzeitschrift „Stroke“ bereits publizierten Ergebnisse entstammen den offiziellen Daten aus 1463 deutschen Krankenhäusern.

Intravenöse und katheterbasierte Therapien zur Eröffnung verschlossener Gefäße wurden in der ersten Welle nicht seltener angewandt. Dies zeigt, dass auch Schlaganfallpatienten, vermutlich aus Sorge vor einer Ansteckung, die Kliniken gemieden haben. Die Kliniken waren auch in der ersten Pandemiewelle leistungsfähig, die therapeutischen Eingriffe haben nicht abgenommen.

Rückgang zu beobachten

Inzwischen liegen auch die bislang noch nicht veröffentlichten Zahlen der zweiten Welle für die Monate Oktober bis Dezember vor. Ein Rückgang der Schlaganfallaufnahmen war wieder zu beobachten, wenngleich in geringerem Maß. Wir appellieren an alle Patienten mit Schlaganfallsymptomen, auch in der Pandemie ohne Zeitverzögerung den Rettungsdienst zu informieren und sich in die nächstgelegene Klinik mit Stroke Unit bringen zu lassen. Alle Behandlungsmöglichkeiten sind vorhanden und werden ohne Einschränkung eingesetzt.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3sxdc0z