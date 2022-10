Arrogantes Unverständnis

Zum Thema Parkraumsituation am Herzogenriedpark:

Wir bewohnen ein Haus in der Moselstraße. Ich freue mich, dass der Herzogenriedpark nach Jahrzehnten des Vergammelns wieder einen gewissen Stellenwert bekommt. Aber die Parkraumsituation rund um den Park ist eine – gelinde ausgedrückt – Katastrophe, seit die Großbaustelle Kombibad die dortigen Parkmöglichkeiten verdrängt hat.

Kein Parkeingang hat ausreichend Parkplätze, zumal wenn der neue Messplatz belegt ist und den meisten Besuchern der Weg von dort zu den Parkeingängen zu weit ist. Die Folge ist, dass zusätzlich zu den Parkern aus der Hochbebauung der Neckarstadt Ost anliegende Straßen und Grünflächen von Parkbesuchern, auch aus weiter Ferne, belegt werden. Das ist Chaos pur, besonders an Wochenenden. Die Stadt nutzt zudem die Raumnot aus, um abgestellte Fahrzeuge mit Strafzetteln zu bedenken. Ergänzend sei erwähnt: Parkraum für die GBG-Halle, das Ida-Scipio-Heim, Maria Frieden, Herzogenriedbad und bei der Messe beziehungsweise anderweitigen Belegung des Messplatzes gibt’s keinen. Es wird spannend. Ich fürchte mich vor der Bundesgartenschau.

Herr Bürgermeister, es sind Lösungen gefragt und nicht das Wegdefinieren von Mobilität. So ist der Park nicht attraktiv, weil eben viele Besucher aus dem weiteren Umland kommen. Die irrationale Antwort vom eloquenten Bürgermeister war mehr als ernüchternd: 1. Die Stadt ist nicht für die Schaffung von Parkraum zuständig. 2. Die Besucher sollen mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. 3. Es soll auf das Fahrrad zurückgegriffen werden.

Da kann man sich doch nur über das arrogante Unverständnis der Probleme der Anrainer und der Parkbesucher aufregen. So läuft‘s in Mannheim leider zu oft. Herr Költzsch setzte noch eins ironisch drauf. Es werden im Zuge des Umbaus des Luisenparks noch weitere Großveranstaltungen in den Herzogenriedpark verlegt. Ich bin bald vom Stuhl gefallen!