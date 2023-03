Armes Deutschland

Zum Interview „Es wird jetzt ernst für die Wirtschaft“ vom 13. März:

Beim Lesen dieses Artikels verschlug es mir die Sprache. Die erste Frage der Interviewer: „Nach einer Schätzung könnten die Folgen des Klimawandels Deutschland bis zu 900 Milliarden Euro bis zum Jahr 2050 kosten. Können wir uns die aktuelle Blockade der Ampelkoalition bei Klimafragen leisten?“Die Antwort des interviewten Präsidenten des Umweltbundesamtes: wieder Zitat: „Es wird jetzt Ernst, für die Wirtschaft, aber vieles betrifft zunehmend auch die Bevölkerung direkt.“

Die Fragestellung erzeugt zunächst Angst (hohe Kosten) und suggeriert, dieses Land könnte durch konsequentes Handeln den Klimawandel beeinflussen. Mir kam die Erkenntnis von Friedrich Oetinger in den Sinn: Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Die Weisheit der Unterscheidung ist offensichtlich sowohl den Interviewern als auch dem Interviewten nicht gegeben.

Mehr zum Thema IPCC Weltklimarat fordert drastische Klimaschutzschritte vor 2030 Mehr erfahren Weltklimarat Klimaschutz: Was jetzt passieren muss Mehr erfahren Weltklimarat Drastische Klimaschutzschritte noch vor 2030 nötig Mehr erfahren

Wie kann man eine solche Frage stellen und eine solche Antwort geben angesichts von: Deutschlands Zwei-Prozent-Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen; weltweiter Milliarden-Investitionen der Erdölkonzerne in die Produktion von Erdöl und Erdgas; rund 150 neuer Kohlekraftwerke im Bau; vor kurzem: Freigabe der Erdölexploration in Alaska. Was wir in diesem Land auch machen zur Vermeidung von CO2-Emissionen oder unterlassen, es wird einen vernachlässigbaren Einfluss auf diese Emissionen und damit auf das Klima haben. Denn wir sind zu klein und die Welt um uns herum tickt anders, aber wir müssen trotzdem mit den Folgen der CO2-Emissionen leben.

Politische Ideologien

Folglich müsste in diesem Land ernsthaft diskutiert werden, welche Maßnahmen zum Schutz vor den Folgen der Klimaveränderung notwendig sind. Diese notwendige Diskussion findet aber nicht statt. Grund dafür ist auch die Berichterstattung in den Medien. Dort wird suggeriert, vom Handeln Deutschlands hänge das Schicksal dieses Planeten ab. Beispiel: Während der Demos am Bergbau Lützerath durften die Akteure werbewirksam ihre Botschaft in den Abendnachrichten des Fernsehens unterbringen: „Wir müssen den Abriss des Dorfes verhindern, um den Temperaturanstieg auf über 1,5˚C zu verhindern“. Ein völliger Unsinn!

Die Konsequenz: Entscheidungen zur Fortentwicklung dieses Landes und seiner Wirtschaft fußen nicht mehr auf rationalen und technischen Grundlagen, sondern mehr und mehr auf politischen Ideologien. Armes Deutschland!

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3Z5B4IX