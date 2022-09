Zum Thema Politiker:

Was haben wir nur in Deutschland für Parteien und Politiker? Unseren Bundespräsidenten sieht man nur noch knien, um sich für alles zu entschuldigen, was Deutschland je getan hat. Der Kanzler wird für sein ruhiges, besonnenes Verhalten im Ukraine-Krieg von der eigenen Koalition und natürlich von der Opposition und den Medien angegriffen, ja sogar beschimpft und als schlechtester Kanzler aller Zeiten schon nach kurzer Amtszeit bezeichnet. Die Grünen haben sich von einer Friedenspartei zu einer Kriegspartei entwickelt, die ständig nach weiteren Waffenlieferungen für die Ukraine ruft. Eine Sprecherin der FDP würde am liebsten selbst deutsche Panzer ausliefern.

Der Außenministerin liegt nach eigenen Aussagen die Ukraine mehr am Herzen, als unsere Wähler. Der Wirtschaftsminister irrt in der Welt umher, um nach Gaslieferanten zu suchen und macht dabei Fehler über Fehler. Die Opposition sieht ihre Stunde gekommen, arbeitet gegen die Regierung, will die Atomkraft zurück und vergisst alle ihre Versäumnisse der letzten 16 Jahre. Dies alles geschieht in einer der schwierigsten Lagen, die Deutschland je hatte. Alles wird teurer, Energiekosten steigen ins unermessliche, Unternehmen gehen pleite, die Arbeitslosigkeit wird steigen, Menschen verlieren ihre Wohnung, viele leben in Armut. Da kann man nur noch sagen, armes Deutschland!