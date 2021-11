Arbeitslosigkeit als Grund

Zum Artikel „Neue Heimat in einer fremden Stadt“ vom 29. Oktober und zum Leserbrief „Anwerbeabkommen wieder auflegen“ vom 19. November:

Ich kann über die Tendenz der Darstellung ihres Artikels bezüglich des Anwerbeabkommens mit der Türkei und der im Leserbrief Herr Naglers ausgesprochene Meinung nur den Kopf schütteln. Es ist einfach falsch zu behaupten, sie (die Türken) hätten das deutsche Wirtschaftswunder erst ermöglicht. Nett von ihnen, Herr Nagler, dass sie kamen, um unser Land nach dem Krieg wieder aufzubauen und ihr Land verkommen zu lassen! Diese sich allmählich in der türkischen Community ausbreitende Meinung sind Fake News!

Das Wirtschaftswunder verdankten wir neben den äußeren Einflüssen (Marshall Plan) vor allem dem Fleiß der einheimischen Bevölkerung sowie den bald drei Millionen Flüchtlingen aus der „Ostzone“ und den 14 Millionen Vertriebenen aus den deutschen Ostgebieten. Erst als unsere Wirtschaft brummte und Arbeitskräfte knapp wurden, begann man Gastarbeiter ins Land zu holen.

Zur Rückkehr nicht zu bewegen

Die Ersten kamen ab 1955 aus Italien. Wenn schon, dann waren es die Italiener, Spanier und Portugiesen, denen die Ehre gebührt, bei unserem wirtschaftlichen Aufstieg eine Rolle gespielt zu haben. Die Türken wurden erst angeworben, als ab 1961 der Mauerbau den Zustrom aus dem Osten blockierte. Unsere Wirtschaft stand Mitte der 1950er vor der Frage, sollte man billige Arbeitskräfte aus dem Ausland anwerben und das Lohnniveau zu Lasten der deutschen Arbeitnehmer niedrig halten, um den Export zu steigern, oder sollte man die bereits damals mögliche Modernisierung unserer Wirtschaft anpacken, was mit Kosten verbunden war. Die Arbeitgeber entschieden sich für die billigen Arbeitskräfte und das sollte sich in der ersten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit in den Jahren 1965-66 rächen. Nun wurde die Modernisierung nachgeholt und man versuchte die Gastarbeiter zur Rückkehr in ihre Heimatländer zu bewegen.

Bei den Italienern und Spaniern gelang das teilweise, denn deren nationale Wirtschaften erholten sich langsam, aber in der Türkei herrschten große Arbeitslosigkeit und durch mehrere Putsche politische Unsicherheit. Die Mehrheit der Türken ließ sich trotz einer Rückkehrprämie der Regierung Kohl Anfang der 1980er nicht zum Verlassen unseres Landes bewegen und gerade in den 1980er und 1990er Jahren war ihr Anteil an der Arbeitslosigkeit in Deutschland aufgrund der meist geringen Qualifikation groß.

Wenn nun gefordert wird, man brauche in den kommenden Jahren bis zu 500 000 Migranten im Jahr, dann sollte man sich vergegenwärtigen, dass wir – wenn überhaupt – hoch qualifizierte Leute brauchen, denn wir sollten denselben Fehler nicht zweimal machen.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3F17rPp https://bit.ly/32rZTXT