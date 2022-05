Arbeiten an Feiertagen

Zum Artikel „1. Mai fällt auf einen Sonntag und löst eine Debatte aus“ vom 26. April:

Ich verfolge mit Interesse, aber auch etwas Befremden, die egoistische Diskussion um die „entgangenen Feiertage“. Wenn man solche Forderungen stellt, dann aber mit aller Konsequenz. Die gesetzlichen Feiertage werden gutgeschrieben.

Als Ausgleich dafür gehen aber alle, die nicht nachweislich einer anerkannten christlichen Glaubensgemeinschaft angehören, zum Beispiel Kirchenaustritt wegen Steuern und so weiter, am Ostermontag, Pfingstmontag, Weihnachtstage und so weiter zur Arbeit. Und Weihnachtsfeiertage am Wochenende bekommen die natürlich auch nicht ersetzt, sind ja nicht ihre.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/38fyxHZ