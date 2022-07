Anzüge aus dem Schrank

Zum Artikel „,Männer in grauen Anzügen’ haben längst ausgedient“ vom 11. Juli:

Finde ich prima. Leider betrifft das aber nur die Männer. Wie aber sieht es mit dem alten „grauen“ Schulsystem aus, das in den abgelegten Anzügen weiter fröhliche Urstände feiert. Ich habe da so meine Zweifel, ob die grauen Anzüge wirklich im Schrank hängen. So wird von den beiden Schulleitern die „Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung (GSE) als „kritikwürdige Weichenstellung“ bezeichnet. Die Realschulleute wollen „aus pädagogischen Gründen“ „Hauptschüler“ wieder loswerden. Laut „MM“ vom 25. Juni soll das in deren Augen eine „Reform“ sein. Um solche „Reformen“ zu stoppen, braucht es mehr als das Ablegen der grauen Anzüge.

1. Zum Beispiel die GSE: ein Instrument aus dem Werkzeugkasten des 19. Jahrhunderts. Sie taugt nichts. Sie liefert falsche Prognosen. Ihre Halbwertszeit ist etwa ein Jahr! Beleg: Über 50 Prozent aller Schüler an der Gesamtschule in Mannheim (IGMH) machen Abitur mit Haupt- und Realschulempfehlungen! Da kann man in der vierten Klasse, in der die GSE erstellt wird, auch fast würfeln. Wozu also der ganze Aufwand? Besser eine Schule für alle Kinder. Da braucht man diesen ganzen Selektions- Voodoo nicht.

Mehr zum Thema Steinerwaldschule Nach den Ferien lernen die Grundschüler nur in Nordheim Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ukraine-Krieg Die kämpferische First Lady Mehr erfahren

2. Und noch die sogenannte Lesekompetenz: Sie ist nach wissenschaftlicher Auffassung der einzig halbwegs zuverlässige Parameter, um Schulerfolge zu prognostizieren. Wer lesen, genauer: verstehen kann, was er liest, kommt in der Schule sehr wahrscheinlich weiter als andere. Ab hier wird es jetzt aber interessant: In der „Internationalen Grundschul- Lesekompetenz Untersuchung“ (IGLU 2003 und 2016 in Klasse 4) wird das Lesen-Können der Kinder mit den Ergebnissen der GSE verglichen. Man lese und staune: Zwischen beiden gibt es keinen Zusammenhang! Mit anderen Worten: Wer gut liest, hat möglicherweise eine Hauptschulempfehlung und ein schwacher Leser eine solche fürs Gymnasium. Wer solch ein unsinniges und schädliches Verfahren wieder verbindlich machen möchte, sollte bitte seinen grauen Anzug wieder aus dem Schrank holen.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3cHG43P