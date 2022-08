Antipathie gegen Amerika

Zum Thema Ukraine:

Die drei Leserbriefe zum Angriffskrieg gegen die Ukraine (nach völkerrechtlicher Definition ein Kriegsverbrechen) erfordern eine Antwort, die auf drei Punkte aufmerksam macht.

Erstens ist bei allen Leserbriefen ein ausgeprägter Anti-Amerikanismus mehr oder weniger auffällig. Diese Antipathie ist wohl nur zu erklären durch die Wut der Leserbriefschreiber über die historische Tatsache, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren hat und die Vereinigten Staaten die kriegsentscheidenden Sieger waren. Es wäre vielleicht gut, sich einmal mit diesem Faktum abzufinden, statt weiter Ressentiments und Minderwertigkeitsgefühle zu pflegen. Zum Zweiten ist bemerkenswert, dass die drei Leserschreiber offensichtlich keine Kenntnis der russischen Geschichte, der gegenwärtigen fatalen Stimmung der russischen Gesellschaft und der politischen Ziele des russischen Präsidenten besitzen.

Um es ganz kurz zusammenzufassen: Putin strebt (als „Nachfolger“ Peters des Großen) die Herrschaft über einen als „Eurasien“ bezeichneten geographischen Raum an, der nach seinen Reden und Aufsätzen und den Schriften seiner Berater von Lissabon bis Wladiwostok reicht. Die Vorstellung, dass er nach einer (inzwischen unwahrscheinlichen) Eroberung der Ukraine an deren Grenzen Halt machen wird, ist so naiv, dass sich eine Diskussion erübrigt. Eine traurige Tatsache ist darüber hinaus, dass die russische Gesellschaft, so weit diese Informationen zuverlässig sind, die Vorstellungen von einem „russischen Herrentum“ durchaus teilt, was sich übrigens auch in der Brutalität der Kriegsführung zeigt.

Zum Dritten zeugt auch der Ruf (oder die Forderung) nach Verhandlungen von einem Kinderglauben, der sprachlos macht. Hat sich einer der Leserbriefschreiber schon einmal überlegt, über was eigentlich verhandelt werden soll? Soll etwa, um es sehr zynisch zu formulieren, die Vernichtung des ukrainischen Volkes auf die Tagesordnung gesetzt werden? Die Vorstellung ist so abstrus, dass man nicht weiter darüber nachdenken sollte.

Zum Abschluss will ich die Gelegenheit nutzen, um dem „Mannheimer Morgen“ mindestens in dieser Hinsicht für die ausgezeichnete Berichterstattung und Kommentierung zu danken, besonders für die hervorragenden Beiträge von Michael Backfisch.